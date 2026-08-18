Fundação Campeões do Amanhã conquista medalhas de bronze na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo

A atleta Ana Victoria Machado, integrante da Fundação Campeões do Amanhã (FCA), da Prefeitura de João Pessoa, conquistou duas medalhas de bronze na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo, disputada de sexta-feira (14) até o domingo (16), na Praia do Futuro, em Fortaleza. A paraibana ficou em terceiro lugar nas provas de resistência e de circuito, na categoria infanto-juvenil.

Para o presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio, a conquista demonstra a importância de oferecer oportunidades para que crianças e adolescentes possam desenvolver seus talentos no esporte.

“É uma grande alegria ver Ana Victoria representando tão bem a Fundação e João Pessoa em uma competição desse nível. Essas medalhas são fruto de muito esforço, dedicação e, principalmente, das oportunidades que o esporte proporciona. Nosso objetivo é justamente esse: identificar talentos, oferecer estrutura e permitir que nossos alunos possam competir, evoluir e sonhar cada vez mais alto”, destacou Kaio Márcio.

Ana Victoria, que faz parte da Fundação Campeões do Amanhã desde 2021 e pratica triathlon (corrida, natação e ciclismo) também comemorou o desempenho nas duas provas e ressaltou a importância da experiência adquirida durante a competição.

“Estou muito feliz com essas duas medalhas de bronze. Foram provas difíceis, que exigiram bastante de mim, mas consegui dar o meu melhor e conquistar esses resultados. Agradeço à Fundação Campeões do Amanhã por todo o apoio desde que comecei e espero continuar treinando e evoluindo para buscar resultados ainda melhores nas próximas competições”, afirmou Ana Victoria, que teve a companhia de outros três atletas da Fundação na disputa: Victor Machado, Isabella Moura e Pedro Mendes.

Sobre a Fundação Campeões do Amanhã – É uma iniciativa voltada para o desenvolvimento esportivo e social de crianças e adolescentes (geralmente entre 8 e 17 anos), oferecendo modalidades gratuitas como futebol, vôlei, basquete, jiu-jítsu, ginástica rítmica, triatlo, natação e tênis, atendendo mais de 2 mil alunos.