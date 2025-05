onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Santa Cruz-RN x Treze é válido pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece neste sábado, às 15h, no Estádio Nazarenão, no Rio Grande do Norte. As equipes vivem panoramas diferentes no Grupo A3.

Santa Cruz-RN x Treze pela Série D 2025. Arte/Jornal da Paraíba

O Santa Cruz-RN, mandante do confronto, vem de uma derrota para o América-RN por 3 a 0. O Tricolor de Natal é o lanterna do Grupo A3. A equipe tem quatro pontos, uma vitória, um empate e três derrotas.

O Treze, em contrapartida, chega de uma vitória sobre o Ferroviário por 1 a 0. O Galo da Borborema entrou no G-4 na última rodada com o resultado. O clube paraibano é o terceiro colocado com nove pontos, três triunfos e duas derrotas.

Estádio Nazarenão, no Rio Grande do Norte. Juan Torres

Data, horário e local de Santa Cruz-RN x Treze

Data : 24/05 (sábado)

: 24/05 (sábado) Horário : 15h

: 15h Local : Estádio Nazarenão, no Rio Grande do Norte

Transmissão

Onde assistir : a definir .

: . Onde ouvir : o Jornal da Paraíba transmite o confronto na voz de Apolo Ricarte , que terá os comentários de Léo Alves . As reportagens ficam por conta de Afonso Carlos .

: o Jornal da Paraíba transmite o confronto na voz de , que terá os comentários de . As reportagens ficam por conta de . Onde acompanhar : uma hora antes da bola rolar, o ge entra em campo no Tempo Real.

Prováveis escalações

Santa Cruz-RN : Pedro Henz; Guizão, Eduardo, Raniery e Felipe Cruz; Pedro Teixeira, Zé Vitor e Thálisson; Einstein, Hudson Dias e Diego Gomes. Técnico : Eugênio Gomes.

: Pedro Henz; Guizão, Eduardo, Raniery e Felipe Cruz; Pedro Teixeira, Zé Vitor e Thálisson; Einstein, Hudson Dias e Diego Gomes. : Eugênio Gomes. Treze : Igor Rayan; Guilherme Lucena, Carlos Henrique, Diego Ivo e Arthurzinho; Wellington Cézar, Karl e Rodrigo Gaia; Cesinha, Pipico e Lucas Venuto. Técnico : Marcelo Vilar.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir .

: . Assistente 1 : a definir .

: . Assistente 2 : a definir .

: . Quarto árbitro : a definir .

Dia a dia do Treze

O elenco alvinegro recebeu folga nesta segunda-feira, após a vitória sobre o Ferroviário.

O Treze se reapresenta e inicia a preparação para o duelo contra o Santa Cruz-RN. A equipe treina no período da tarde, no Presidente Vargas.

