A atriz norte-americana das séries Lúcifer e Dexter, Aimee Garcia, registrou nas redes sociais, nesta terça-feira (30), os passeios que estava fazendo nos pontos turísticos de João Pessoa, após sua participação no evento de cultura pop Imagineland. Ela fez um tour completo, desde o litoral da cidade até o Centro Histórico.

Aimee postou fotos e vídeos no Parque Estadual de Areia Vermelha e ficou surpresa com o lugar. “Nós estamos no meio do oceano, a maré está baixa, então você pode ficar em pé no meio do oceano. Eu nunca vi isso antes”, afirma a atriz em inglês.

Aimee Garcia se surpreendeu com Areia Vermelha. Redes sociais/Aimee Garcia

A atriz também fez um tour no Centro Cultural São Francisco e elogiou a guia turística, que era fã da série Lúcifer, e apresentou todo o local em inglês para Aimee. Ela agradeceu a guia em português e disse que ela era muito esperta. “Eu sempre amei conhecer os fãs de Lúcifer”, afirmou Aimee Garcia.

A norte-americana conheceu os casarões antigos do Centro Histórico da capital e também tirou fotos com fãs. “João Pessoa, você é esplêndida”, escreveu.

Aimee Garcia ainda assistiu a apresentação do tradicional bolero de ravel por Jurandir do Sax, na Praia do Jacaré, em Cabedelo, e também registrou uma exposição do artista plástico paraibano Flávio Tavares.

O Imagineland 2024

O Imagineland 2024 aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de julho, no Centro de Convenções de João Pessoa. Aimee Garcia participou de um painel no sábado (27).

O evento de cultura pop também contou com outras atrações internacionais, como os atores mexicanos Carlos Villagrán, o Quico do “Chaves”, e o Christian Chavez, do “RBD”. As atrações nacionais foram a banda Sepultura e os atores de “O Auto da Compadecida 2”, Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Virginia Cavendish.