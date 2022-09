Nesta sexta-feira

Banda 5 de Agosto completa 58 anos e se apresenta em edição especial do Sol Maior no Hotel Globo

22/09/2022 | 16:00 | 22

A edição desta sexta-feira (23) do projeto Sol Maior, que acontece no Hotel Globo, apresenta a Banda 5 de Agosto – Formação Orquestra de Jazz. Será uma edição especial porque o show ‘Frevos da Paraíba’ foi montado especialmente para o evento. O Sol Maior começa às 16h, é gratuito e aberto para todos os públicos.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, disse que o projeto Sol Maior foi criado no ano passado como um piloto para reunir as pessoas que gostam de curtir o pôr do sol. A essa experiência, junto com a natureza, agregou música instrumental. Ele destacou que têm sido desenvolvidas apresentações musicais de excelência com duos instrumentistas de alta qualidade estética.

“E agora vamos apresentar essa experiência com a Banda 5 de Agosto, que é muito valorosa. Tenho certeza de que o frequentador, o visitante, a população de João Pessoa que for ao Hotel Globo nesta sexta-feira vai ter um encantamento com a qualidade da música e com o espetáculo da natureza”, comentou.

Durante a apresentação, a Banda 5 de Agosto vai tocar 11 composições assinadas pelo maestro Rogério Borges, escritas especialmente para essa formação. “Estamos ansiosos para estrear esse show que foi preparado com muito carinho para o evento. O Hotel Globo nos remete a uma memória afetiva porque, muitas vezes, a banda participou de vários eventos neste espaço no decorrer de nossa trajetória”, destacou o maestro.

Ele avalia o projeto Sol Maior como um espaço de divulgação dos artistas locais. E isso, conforme Rogério Borges, faz com que os turistas que vêm visitar o Centro Histórico possam conhecer a música da Paraíba e seus artistas.

Banda 5 de Agosto – Composta por 50 músicos, nesta formação a banda vem reduzida. Em estilo de orquestra de jazz, possui apenas 18 instrumentistas. São dois no sax alto, dois no sax tenor, um no sax barítono, quatro nos trompetes, quatro nos trombones, um músico no teclado, um no baixo elétrico, um na bateria, um na percussão, além do maestro.

Este ano, a Banda 5 de Agosto completa 58 anos e, em comemoração ao seu aniversário, deverá se apresentar em outros espaços com o mesmo show desta sexta-feira.