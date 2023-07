Saúde

Centro de Hemodiálise Municipal passa por reforma para melhorar atendimento à população

03/07/2023 | 15:00 | 105

O Centro de Hemodiálise Municipal Geraldo Guedes Pereira, situado no prédio anexo ao Hospital Municipal Santa Isabel, está passando por uma reforma estrutural e alterou a sua rotina de serviços. As melhorias realizadas pela Prefeitura de João Pessoa têm como objetivo otimizar e melhorar o serviço prestado aos usuários, no que diz respeito ao conforto, higiene e segurança dos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

“A reforma é de fundamental importância para uma melhor entrega do serviço de hemodiálise no centro municipal. Temos como objetivo entregar melhorias estruturais, através da mudança de piso, impermeabilização do teto, pintura e, sobretudo, ampliação das salas de atendimento. Visamos oferecer, portanto, um ambiente mais salubre, com maior segurança para os pacientes e colaboradores, gerando bem-estar e acolhimento, para disponibilizar aos usuários do serviço um atendimento de maior qualidade”, destacou Plínio Muniz, presidente da Comissão Municipal de Nefrologia.

A reforma prevê a troca de todo o piso danificado por um novo. Ainda serão realizados serviços de pintura e impermeabilização visando acabar com o problema das infiltrações, além da ampliação das salas menores. Sobre maiores informações no que diz respeito à rotina dos atendimentos, Muniz orienta os pacientes a procurarem pessoalmente o próprio Centro de Hemodiálise Municipal.