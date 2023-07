MERCADO DA BOLA VASCO: NOVO TREINADOR, ALVO DEFINIDO E REFORÇOS FERNANDO, FRANCO FAGUNDEZ E MAIS

O Vasco da Gama, em busca de reforços para a próxima janela de transferências, tem movimentado os bastidores do mercado em busca de jogadores e um novo treinador. Várias especulações têm surgido e o clube carioca está trabalhando para concretizar essas possibilidades.

ALVO DEFINIDO PARA NOVO TREINADOR: RAMÓN DIAZ

Uma das negociações em andamento é a possível contratação do treinador Ramón Díaz. O Vasco considera o técnico argentino uma peça importante para a retomada do clube e a 777, empresa parceira do clube, estaria envolvida nas tratativas. A expectativa é que as negociações avancem nas próximas semanas e o Vasco possa anunciar seu novo comandante.

Outra especulação gira em torno do jogador Fernando, que atualmente defende o Sevilla. O Vasco estaria em negociações com o clube espanhol, buscando um acordo sobre valores e condições para trazer o jogador ao time carioca. No entanto, as tratativas são consideradas difíceis, e a concretização do negócio dependerá de uma série de fatores.

–>

No cenário internacional, uma oportunidade pode surgir com o jogador uruguaio Franco Fagúndez. O atleta foi oferecido ao Vasco, e sua situação no Uruguai, aliada a uma queda de rendimento, poderia facilitar uma negociação. O clube carioca está avaliando essa possibilidade e buscando entender melhor as condições para uma eventual contratação.

Além disso, o Vasco também consultou a situação do jogador Tomas Alarcón, com o intuito de saber a possibilidade de um empréstimo. O clube está analisando a viabilidade dessa negociação, que poderia fortalecer o meio-campo da equipe.

É importante ressaltar que as especulações no mercado de transferências são constantes, e nem todas se concretizam. O Vasco está trabalhando para reforçar sua equipe visando a retomada e o sucesso nas competições futuras. Os torcedores aguardam ansiosos por novidades e a confirmação de reforços que possam ajudar a equipe a alcançar seus objetivos.

Nos próximos meses, a janela de transferências promete ser agitada e trazer muitas novidades para o Vasco da Gama. Os torcedores estão atentos às movimentações do clube e aguardam ansiosos por anúncios oficiais que possam fortalecer ainda mais o elenco e trazer esperança de dias melhores para o Gigante da Colina.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais