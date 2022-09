ASSISTIR AO VIVO América de Cali x Tolima AGORA Campeonato COLOMBIANO de 2022, HOJE (21/09) – BOLA ROLANDO

A partida entre América de Cali x Tolima é válida pelo Campeonato COLOMBIANO , que este ano será chamado de Liga BetPlay. Contudo, a bola rola HOJE (21/09) às 20:10 hs (horário de Brasília). A partida tem América como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do Campeonato Colombiano para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do BET365. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo BET365 pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão. Cabe lembrar que para assistir jogos no BET365, é gratuito, mas faz-se necessário possuir uma conta com saldo disponível. Já o Uruguaio, pode ser transmitido em breve, mas ainda não há acordo.

NARRAÇÃO /PRÉ-JOGO 21.09. 20:10 América de Cali x Tolima – AO VIVO AQUI

PALPITES CAMPEONATO Colombiano

21.09. 16:00 Cortulua 0 x 1 Deportivo Cali LIVE 21.09. 18:05 La Equidad 1 x 1 Deportivo Pasto LIVE 21.09. 20:10 América de Cali 2 x 0 Tolima 21.09. 22:15 Junior 1 x 1 Millonarios

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

América de Cali: Graterol; Quiñones, Mosquera, García, Vera; Portilla, Sierra; Mena, Quiñónes; Ramos, Quintana.

Tolima: Cuesta; Angulo, Quiñones, Mosquera, Hernández; Rovira, Ureña; Pérez, Sosa, Ibargüen; Lucumí.

Onde assistir América de Cali x Tolima AO VIVO HOJE (21/09) às 20:10 hs – CAMPEONATO Colombiano

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato colombiano terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal 21.09. 20:10 América de Cali x Tolima BET365 SIM MRNEWS NARRAÇÃO GE.com Narração ao vivo

Mas, Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Entretanto, atente-se à nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO COLOMBIANO DE 2022

O Campeonato COLOMBIANO 2022

O Campeonato Colombiano de Futebol é oficialmente conhecido como Categoría Primera A ou Liga BetPlay Dimayor. A primeira edição aconteceu em 1948, tendo como campeão o Santa Fe.

Desde o seu profissionalismo em 1948, o torneio foi disputado por 72 anos (incluindo a temporada cancelada em 1989) e 53 títulos foram premiados em torneios longos e 32 em torneios curtos, para um total de 90 títulos oficiais, sendo o Atlético Nacional de Medellín o time mais vencedor na primeira divisão da Colômbia, obtendo 16 títulos, o segundo maior vencedor é Millonarios de Bogotá, que registra 15 títulos, seguido do América de Cali, que conquistou 14 títulos.

De acordo com o ranking de 2017 da IFFHS, a primeira categoria A é a 6ª liga profissional mais forte do mundo. Enquanto isso, é classificada como a terceira melhor na América no século XXI, apenas atrás do Brasileirão Serie A e da Superliga Argentina, respetivamente, de acordo com a mesma entidade.

