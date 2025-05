Funjope realiza workshop dentro do Programa Circuito Formativo Audiovisual

‘Imagem e identidade: primeiros passos para a profissionalização’ é o tema do workshop iniciado, nesta quinta-feira (15), na Casa da Pólvora, no Centro Histórico da Capital, dentro do Programa Circuito Formativo Audiovisual, da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). A iniciativa é realizada como contrapartida pela artista, contemplada no edital ‘O Novíssimo Cinema Parahybano’, com incentivo da Lei Paulo Gustavo e execução da Funjope, voltado para o fortalecimento do audiovisual em João Pessoa.

“Essa ação que estamos desenvolvendo faz parte de um processo que iniciamos dentro do projeto da Lei Paulo Gustavo, na qual desenvolvemos uma linha de formação. O projeto foi bem acolhido a partir de diálogos que a Funjope fez com a Comunidade de Artistas, produtores, de maneira começamos a colher frutos desse processo”, explicou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Na sua avaliação, esse processo mostra o valor da política nacional de cultura que vem sendo desenvolvida a partir do Ministério da Cultura, sob a liderança da ministra Margareth Menezes. “Está irradiando em todo o País uma nova realidade para a produção e a realização de eventos e de ações culturais. Aqui, em João Pessoa, nós temos estimulado muito essa linha de capacitação, de formação que faz parte dessa política, desse conjunto de ações focadas no processo de capacitação e de formação do campo do audiovisual”.

O workshop está sendo ministrado pela atriz Danny Barbosa nos dias 15 e 16 de maio. Ao todo, foram 27 inscritos e Danny Barbosa selecionou 12 pessoas, sendo 50% autodeclarados pessoas negras, LGBTQIAPN+ e PCD. A atriz tem em seu currículo filmes como ‘Seu Amor de Volta (Mesmo Que Ele Não Queira)’ (2018), dirigido por Bertrand Lira e ‘Bacurau’ (2019), dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, além de ‘Café com Rebu’ (2020) e ‘Pedra Polida’ (2022), que ficou à frente da direção.

“O objetivo do workshop é indicar caminhos, é fazer com que artistas iniciantes entendam quais são as exigências do mercado audiovisual. Vamos trabalhar a questão da imagem, mostrar a importância de uma fotografia ou um vídeo bem produzidos, além de como se comportar diante da câmera, o que pode favorecer a minha imagem nesse mercado de trabalho do audiovisual”, explicou Danny Barbosa.

A atriz Natália Araújo Gomes, aguardou o workshop com grande expectativa. “A minha expectativa é que seja uma troca de ideias e uma nova oportunidade para aprender e abrir novas perspectivas no mercado de trabalho e acredito que o workshop vai proporcionar essa troca”.

Já Ana Valéria de Souza, que também é atriz, foi motivada pela possibilidade de adquirir mais conhecimento. “Aperfeiçoar mais o ofício de atriz e ainda mais levando em conta a pessoa de Danny Barbosa, que é uma boa profissional da área”.

Programa – O workshop faz parte de uma das ações de formação que integra o Programa Circuito Formativo Audiovisual da Funjope, que inclui as dimensões técnica, empreendedora, artística e crítica da educação audiovisual. A meta é conectar talentos do audiovisual e da economia criativa ao mercado de trabalho por meio de masterclasses, oficinas, workshops e outras iniciativas de capacitação, destinadas a profissionais, iniciantes e interessados na área.

Paulo Roberto, chefe da Divisão de Audiovisual da Funjope, falou sobre a atividade. “O programa oferecerá ao longo do ano, outras ações de formação e capacitação na área do audiovisual”, explicou. “Essa primeira ação contou com uma excelente profissional da nossa cidade, a Dani Barbosa, que tem experiência na área, na atuação, roteiro ou direção”.