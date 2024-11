Prefeitura de João Pessoa oferece cuidado integral à saúde da população masculina

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desenvolve um trabalho voltado à população masculina com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Durante todo o ano, a rede municipal oferece diversos serviços a este público com foco no cuidado de forma integral.

O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, destacou que o cuidado integral com a saúde do homem é essencial para promover uma vida mais longa e saudável, e vai muito além de tratar doenças já diagnosticadas. “Esse cuidado envolve uma abordagem ampla que considera a prevenção de doenças, a promoção de hábitos saudáveis e o acompanhamento regular, especialmente em relação a condições comuns entre homens, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e questões de saúde mental”, afirmou.

Dados do Ministério da Saúde revelam que homens brasileiros vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres. Entre as causas de morte prematura estão a violência e acidentes de trânsito, além de doenças cardiovasculares. Por esse motivo, a campanha de conscientização Novembro Azul, que fala sobre a conscientização sobre o câncer de próstata, ampliou sua abordagem.

De acordo com o coordenador da área técnica de Saúde do Homem da SMS, Késsio Brito, o movimento quer conscientizar ainda mais a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. “O objetivo é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina, contribuindo de modo efetivo para a redução da mortalidade dos homens, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e da ampliação do acesso às ações e aos serviços de assistência integral à saúde, tendo a Atenção Primária como porta de entrada prioritária e coordenadora do cuidado em toda a rede de atenção à saúde”, explicou.

Serviço – Em João Pessoa, a população masculina tem acesso ao cuidado em saúde desde os atendimentos básicos em suas unidades de saúde da família (USF) de referência. Quando necessitam de assistência especializada, a exemplo de consultas urológicas, cardiológicas, psicológicas ou nutricionais, os usuários são encaminhados às policlínicas.

Para os cuidados com a saúde mental de pacientes com transtornos ou em crise, a rede disponibiliza os centros de atenção psicossocial. Já os homens que buscam um acompanhamento holístico podem encontrar atendimento nos centros de práticas integrativas e complementares à saúde.

Exames de PSA – Dentro da política de prevenção e promoção à saúde do homem, o Laboratório Central do Município (Lacen-JP) disponibiliza o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) para rastreio do câncer de próstata. O exame é indicado para homens com queixas urológicas, histórico na família ou com suspeita de câncer.

Para ter acesso ao exame, o usuário deve se dirigir ao serviço, localizado na Rua Alberto de Brito, em Jaguaribe, com solicitação médica, cartão SUS e documento de identidade. É necessário ‘jejum sexual’ de pelo menos três dias e evitar andar de bicicleta antes do exame.