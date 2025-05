Agentes de viagens da Operadora Trend conhecem atrativos turísticos da Paraíba — Governo da Paraíba

A Paraíba recebe, até este domingo (18), um grupo de agentes de viagens da operadora Trend que participa de um famtour (viagem de familiarização), com o objetivo de promover o destino e fortalecer a comercialização do estado junto ao trade turístico nacional. Iniciada no dia 14 de maio, a ação é resultado de uma parceria estratégica entre a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETDE) e a operadora.

O grupo é formado por agentes de viagens do mercado de São Paulo, um dos principais emissores de turistas para a Paraíba. Durante os trabalhos, os agentes têm a oportunidade de conhecer os principais atrativos turísticos do litoral paraibano, incluindo as piscinas naturais de João Pessoa, Ilha de Areia Vermelha e o famoso pôr do sol na Praia do Jacaré, em Cabedelo, além da deslumbrante Rota das Falésias, no município de Conde. A programação também inclui visitas técnicas a hotéis e restaurantes da região, proporcionando uma imersão completa na oferta turística do estado.

De acordo com o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, o objetivo do famtour é capacitar os agentes de viagens para que possam vender o Destino Paraíba com mais propriedade. “Sabemos que nada substitui a experiência. Quando o agente conhece o local, se hospeda, experimenta a culinária e vivencia a cultura, ele se torna um multiplicador muito mais eficaz. A expectativa é que, após a visita, esses profissionais se tornem verdadeiros promotores do destino junto aos seus clientes e redes de atendimento, ampliando a presença da Paraíba nas prateleiras das agências de todo o Brasil”, destacou.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, também ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer a imagem do estado no cenário turístico nacional. “Estamos trabalhando de forma integrada com o trade para posicionar a Paraíba como um destino competitivo, seguro e atrativo. Essa parceria com a Trend certamente trará resultados importantes”.