Remo x Paysandu Re-Pa 777, ASSISTIR AO VIVO PARAZÃO COM IMAGENS HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Remo x Paysandu: Tudo sobre o Clássico Re-Pa 777 pelo final Campeonato Paraense 2025

Onde assistir Remo x Paysandu: Final do Campeonato Paraense 2025 e jogadores desfalques

O maior clássico da Região Norte, Remo x Paysandu, promete estremecer o Mangueirão em duas grandes decisões nesta semana. O primeiro confronto da final do Campeonato Paraense acontece nesta quarta-feira, 7 de maio, às 21h (horário de Brasília), com o jogo decisivo marcado para o domingo, 11 de maio, às 17h. Ambas as partidas serão realizadas no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores que não conseguirem ir ao estádio poderão acompanhar a grande final do Parazão ao vivo pela TV Cultura do Pará e pelo canal oficial da FPF-PA no YouTube. A transmissão também deve ocorrer via DOLPLAY, a plataforma de streaming do Diário Online.

TV aberta : TV Cultura do Pará

: TV Cultura do Pará YouTube : Canal da FPF Pará

: Canal da FPF Pará Streaming: DOLPLAY (disponível no site do Diário Online)

Desfalques para o clássico Re-Pa

Apesar da expectativa de casa cheia e clima decisivo, as comissões técnicas de Remo e Paysandu precisarão lidar com ausências importantes para a final. A paralisação do campeonato devido ao calendário do futebol nacional levou os clubes a se reforçarem durante a Série B do Brasileiro, mas a regra de inscrição do Parazão impede que atletas contratados após as quartas de final sejam utilizados na competição estadual.

Remo: seis jogadores fora

O técnico Daniel Paulista, que comanda um time invicto e com 100% de aproveitamento no Mangueirão na Série B, não poderá contar com seis atletas que chegaram recentemente: Pedro Costa, Camutanga, Madison, Luan Martins, Régis e PH. Nenhum desses jogadores vinha atuando como titular, o que permite ao treinador manter a base sólida que vem dando resultado no cenário nacional.

Paysandu: três reforços impedidos e outras baixas por lesão

O Papão da Curuzu, por outro lado, vive momento delicado na Série B, ocupando a vice-lanterna após seis rodadas. Na final do Parazão, o técnico Luizinho Lopes não poderá utilizar os reforços Gabriel Mesquita, Maurício e Eliel, também impedidos pela regra de inscrição.

Além disso, o Paysandu sofre com lesões: Rossi e Ramón Benítez estão em tratamento e são dúvidas. A boa notícia é que Reverson, André Lima e Dudu Vieira estão disponíveis, já que foram regularizados antes da semifinal.

Clima de decisão

O clássico Re-Pa, um dos mais tradicionais do futebol brasileiro, promete clima quente dentro e fora de campo. O Remo quer acabar com a seca de títulos e manter o bom momento vivido na Série B. Já o Paysandu tenta usar o estadual como recomeço após uma sequência negativa que ameaça sua campanha nacional.

Com ingressos em sistema de casadinha e expectativa de estádio lotado nas duas finais, a torcida paraense viverá uma semana de fortes emoções.

Tags: #RemoxPaysandu #RePa2025 #CampeonatoParaense #FPFPA #FinalNoMangueirão #OndeAssistirRePa #Remo #Paysandu #FutebolParaense