Prefeito lança nova edição do ‘Procon-JP vai às aulas’, apresenta ‘Carteira Solidária’ e reforça compromisso com a educação

O prefeito Cícero Lucena lançou, nesta terça-feira (6), a nova edição do programa ‘Procon-JP vai às aulas’, que capacitará 3.400 alunos do 9º ano e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para o mercado de trabalho, com uma bolsa de R$ 700. A cerimônia ocorreu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, ocasião em que o gestor também apresentou a terceira edição da ‘Carteira Solidária’, destinada a cerca de 35 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino, a partir do 5º ano.

O ‘Procon-JP vai às aulas’ consiste em um programa educativo criado pela Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) e executado em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Os alunos terão acesso a aulas de Direito do Consumidor, educação financeira, mediação de conflitos e empreendedorismo. Ao final da capacitação, os estudantes com a assiduidade completa e nota satisfatória na avaliação recebem uma bolsa. Já a ‘Carteira Solidária’ é o documento do estudante gratuito para que exerçam o direito à meia entrada cultural e à meia passagem no transporte coletivo.

“É o Procon-JP cumprindo sua missão e demonstrando, na prática, seu verdadeiro propósito, ao chegar às escolas da Rede Municipal, levando informação por meio de cursos e ainda com uma bolsa de R$ 700. Isso é motivo de grande alegria para todos nós. Assim como a entrega gratuita das carteiras de estudante para todos os alunos da Rede Municipal, que reforça o compromisso com a inclusão e a cidadania”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra acredita que essa iniciativa leva cidadania e conhecimento. “Esse programa nasce do compromisso da gestão do prefeito Cícero Lucena de investir não só na fiscalização, mas também na formação. Pois ensinar desde cedo os direitos e deveres do consumidor é preparar cidadãos mais conscientes, mais preparados para o mercado de trabalho e também para o mundo”, afirmou Leo Bezerra.

De acordo o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Júnior Pires, o objetivo do programa é formar jovens que atuem como educadores dos direitos do consumidor em sua própria comunidade e, por ser um projeto de inclusão, é destinado aos alunos em situação de vulnerabilidade social e econômica. “Com essas ações, reforçamos o compromisso da gestão do prefeito Cícero Lucena com a educação de qualidade, inclusão social e preparação para o futuro dos nossos jovens”, afirmou o secretário.

Conteúdo do curso:

A capacitação contará com 50 horas/aula, divididas em cinco módulos de 10 horas cada.

Os conteúdos abordam:

• Formação em habilidades sociais para negociação de conflitos;

• Formação básica de negociadores de conflitos;

• Educação financeira;

• Empreendedorismo

• Noções de direito do consumidor.