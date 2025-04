Guarda Civil Metropolitana abre inscrições para segundo curso de Mediadores Mirins

Promover a cultura de paz nas escolas por meio da participação efetiva dos alunos. Esse é o principal objetivo do projeto de Mediação Escolar, realizado nas unidades de ensino municipais pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb), através da Guarda Civil Metropolitana, tendo a parceria da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). E mais três escolas serão inseridas nesse projeto que fortalece o protagonismo juvenil, com a realização do II Curso de Formação de Mediadores Mirins.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (7) e seguem até o dia 14 de abril. Os interessados, voluntariamente, devem procurar a secretaria da própria escola na companhia dos pais ou responsáveis, que assinam um termo autorizando o estudante a participar do processo seletivo, fazer o curso de formação e atuar como mediador dentro da escola. A idade para ser mediador mirim é dos 10 aos 14 anos, mas o projeto alcança alunos do Ensino Infantil e Fundamental I e II.

Nessa segunda fase, o curso atenderá alunos das Escolas Municipais Damásio Barbosa da Franca, no bairro Trincheiras; Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez, em Gramame; e Arnaldo de Barros, no bairro dos Novais.

“Essa ação reforça o compromisso da Guarda Civil Metropolitana com a promoção da cultura de paz e o fortalecimento do protagonismo juvenil, estimulando a participação ativa dos estudantes na construção de um ambiente escolar mais seguro e respeitoso. Todo o conteúdo será adaptado ao contexto infantojuvenil para melhor compreensão dos papéis de um mediador mirim no enfrentamento das demandas existentes na comunidade escolar”, destacou Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania.

Wânia Di Lorenzo, idealizadora e coordenadora do projeto Mediadores Mirins, reforça que os alunos participantes do projeto se tornam multiplicadores da cultura de paz nesse ambiente escolar e na comunidade onde estão inseridos.

“Acreditamos que os mediadores mirins, que são alunos das próprias escolas contempladas no projeto, podem servir no futuro de modelos, exemplos para os demais, tornando-se os multiplicadores da cultura de paz. Portanto, queremos que eles sejam os protagonistas do projeto e que possam repassar os conhecimentos e os valores que plantamos nas nossas atividades para soluções pacíficas de conflitos. Pensamos que trazendo o problema para mais perto do alunado, chegaremos mais próximos do processo de conscientização e corresponsabilidade sobre a busca de soluções pacíficas aos problemas escolares. Isto, porque, as nossas ações envolvem o desenvolvimento de valores, atitudes, comportamentos empáticos e respeito às diferenças”, frisou.

Curso – A capacitação acontece sempre às quintas-feiras, no período da tarde, nos dias 24 de abril; 8, 15 e 22 de maio; e 5 de junho. Os encontros serão no auditório do Procon-PB (Avenida Almirante Barroso, nº 693, no Centro), com carga horária total de 30 horas-aula.

Durante as aulas, os participantes terão acesso a conteúdos que abordam a história da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa e seu papel na promoção da cidadania, além de conceitos fundamentais sobre cultura de paz, bases jurídicas, sociais e históricas desse movimento, métodos de resoluções pacíficas de conflitos e comunicação não violenta, além de apresentar os valores, ferramentas e princípios da mediação.