veja registros do fenômeno em João Pessoa

A chuva de meteoros Geminídeas, vinda da constelação de Gêmeos, pôde ser vista na noite desta terça-feira (13) no céu de João Pessoa. Mesmo com o tempo nublado, foi possível fazer registros do fenômeno.

O presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA), Marcelo Zurita, divulgou alguns registros da chuva de meteoros. Zurita explicou que a chuva podia ser vista a olho nu e, pessoas que estavam em locais escuros e afastados dos grandes centros urbanos tiveram uma visão privilegiada da chuva de meteoros.

Veja registros da chuva abaixo

As fotos foram registradas por Marcelo Zurita usando a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON, em inglês).

Porque a chuva Geminídeas acontece?

Segundo Zurita, Geminídeas é uma das poucas chuvas de meteoros que tem origem em um asteroide, não um cometa. A chuva de meteoros é gerada quando os fragmentos do Cometa Phaethon atingem a atmosfera da Terra.

Uma curiosidade sobre o Phaethon é que ele age como um cometa. Esse asteroide contém sódio em sua composição e se aproxima muito do Sol.

Quando isso acontece, a temperatura é tão alta que o sódio evapora formando uma cauda.

Os jatos de vapor de sódio também são responsáveis por espalhar fragmentos de poeira do cometa pelo seu caminho e são esses fragmentos que geram a Gemínidas.

A última chuva de meteoros de 2023

A chuva de meteoros Geminídeas é a última das grandes chuvas de meteoros. Vale lembrar que em novembro, entre os dias 17 e 18, aconteceu a chuva de meteoros da constelação de Leonidas.