Mais de 240 mil paraibanos já enviaram a declaração de Imposto de Renda 2026

Mais de 200 mil paraibanos já enviaram a declaração de Imposto de Renda 2026. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 começou no dia 23 de março. Desde então, mais de 242 mil paraibanos já enviaram a declaração. Ao todo, 497.797 paraibanos devem enviar o documento dentro do período estipulado pela Receita Federal. A declaração pode ser feita até o dia 29 de maio.

Em todo o país, a entrega segue as regras definidas pelo órgão federal, que disponibilizou desde o primeiro dia a opção da declaração pré-preenchida. Nesse modelo, as informações fiscais já aparecem automaticamente no sistema, reduzindo o tempo de preenchimento e a possibilidade de erros por parte do contribuinte.

Estão obrigados a declarar o Imposto de Renda aqueles que receberam, ao longo de 2025, rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00, além de outros critérios estabelecidos pela Receita Federal.

Outra mudança anunciada para este ano é que não haverá o quinto lote de restituição. De acordo com a Receita Federal, os pagamentos serão realizados em quatro etapas, seguindo o calendário abaixo:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2026?

Deverá ser obrigado a declarar, em 2026, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025. Veja abaixo algumas das regras de quem deve declarar: