Leo Bezerra destaca que João Pessoa é a capital dos esportes saudáveis durante 3ª Corrida do Consumidor

O prefeito Leo Bezerra destacou que, nos últimos anos, João Pessoa se tornou a capital dos esportes saudáveis. Foi durante a 3ª edição da Corrida do Consumidor, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), que reuniu mais de 700 atletas na região da Orla, na tarde deste sábado (9). A prova também teve o caráter social, já que os participantes doaram cerca de 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis, que serão doados para as vítimas das chuvas que foram registradas no início de maio em João Pessoa.

“Uma corrida maravilhosa. Fico muito feliz em toda nossa equipe se fazer presente aqui, ajudando. João Pessoa é a capital dos esportes saudáveis e a gente não poderia deixar de participar. Temos vários esportes que são feitos aqui na nossa Orla, que é belíssima. Nós temos tantos eventos que estamos até encontrando dificuldade de encontrar espaço na agenda para a quantidade de corridas que estão nos procurando. A corrida representa o esporte, que, por sua vez, representa mudança na qualidade de vida do povo de João Pessoa”, afirmou Leo Bezerra, que fez a entrega da premiação aos vencedores.

Júnior Pires, secretário do Procon-JP, comemorou bastante a realização de mais uma edição da corrida e de sua importância para a cidade de João Pessoa. “Primeiro por comemorar um ano inteiro de sucesso na política de proteção e defesa do consumidor. A Prefeitura de João Pessoa tem priorizado essa política em nossa cidade e se trata de uma corrida que já entrou no calendário municipal de eventos esportivos”, ressaltou.

Ele informou ainda que foi arrecadada uma tonelada e meia de alimentos não perecíveis, que serão doados para as famílias vítimas das recentes chuvas registradas em João Pessoa. “É uma corrida beneficente que arrecada alimentos. É um momento de comemoração, mas, também, de solidariedade com quem mais precisa”, complementou Júnior Pires.

Os vencedores – José Laércio da Silva e Josefa Augusto dos Santos, nos 10km e Luiz Francisco Alves da Silva e Ana Claudia Barros Siqueira, nos 5km, foram os vencedores da 3ª Corrida do Consumidor, que ocorreu no Busto de Tamandaré.

O campeão nos 10km da prova masculina fez o tempo de 33’52”. Já no feminino, o tempo foi de 43’31”. Já o primeiro colocado nos 5km masculino concluiu a prova com o tempo de 14’53”. A vencedora dos 5km feminino concluiu a competição com a marca de 21’01”.

Além do prefeito Leo Bezerra, ainda estiveram no pódio para a entrega da premiação o secretário do Procon-JP, Júnior Pires, e o secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Juliano Sucupira.

Otimismo entre os atletas – Bom humor, perfomance, otimismo e elogios marcaram a Corrida do Consumidor 2026. Entrevistados, eles parabenizaram a ação da Prefeitura de João Pessoa, através do Procon-JP.

Afonso Celso, mineiro de Belo Horizonte e passando férias em João Pessoa, ficou encantando com a quantidade de participantes na corrida e, mesmo reconhecendo seu potencial físico de não se fazer presente no pódio, disse ser importante participar, pois se trata de uma competição que serve para estimular e medir o vigor físico do cidadão.

“Hoje foi o dia de aproveitar uma praia e também correr”, disse ele, elogiando a logística montada pela Prefeitura de João Pessoa para a corrida. “Muito bom. Muito legal”, complementou ele, lamentando apenas o calor que se encontrava no momento da prova. “Como sou de um lugar mais frio, o horário pesa para mim”, brincou.

Josenildo Santos da Silva, corredor profissional paraibano, com oito participações na tradicional Corrida Internacional da São Silvestre, também rasgou elogios a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa. “Estão de parabéns todos os envolvidos nessa corrida. Muito boa essa iniciativa. A Prefeitura de João Pessoa faz corridas não apenas para os profissionais, mas também dá oportunidade para os amadores. Muito agradecido”, pontuou.

Pagode do Gil – A animação também tomou conta dos atletas que participaram da Corrida do Consumidor 2026. Logo após a prova, o cantor Gil Júnior fez um show de pagode que fez todo mundo dançar.

Confira classificação geral por categorias:

Geral 10km masculino

1º – José Laércio da Silva – 33m52s490

2º – Carlos André Nascimento – 34m40s056

3º – Cristiano Câmara – 36m11s255

4º – Guilherme Dias – 37m04s061

5º – Joaci Leite de Lacerda – 39m31s250

Geral 10km feminino

1º – Josefa Augusto dos Santos – 43m31s484

2º – Cláudia Antônia Batista – 43m55s975

3º – Roberta David – 47m57s753

4º – Ayana Santos – 48m30s815

5º – Mônica Gomes de Almeida – 49m22s915

Geral 5km masculino

1º – Luiz Francisco Alves da Silva – 14m53s341

2º – Leonardo da Silva Santino – 16m04s912

3º – João Victor dos Santos – 16m49s254

4º – Marcus André Alves Tavares Magalhães – 16m54s830

5º – Flávio Roberto Xavier de Oliveira – 17m56s463

Geral 5km feminino

1º – Ana Claudia Barros Siqueira – 21.01.721

2º – Karla Bandeira Régis de Oliveira – 21m27s052

3º – Aline Maria de Oliveira – 21m29s774

4º – Luciana Vilar Torres – 21m52s183

5º – Juliana Belarmino de Lima Sales – 22m27s866