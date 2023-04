Assistência integral

Moradores dos residenciais construídos pela Prefeitura são beneficiados com ações sociais

12/04/2023 | 20:00 | 89

“Cuidar da cidade e cuidar das pessoas tem sido a principal orientação do prefeito Cícero Lucena. Por isso, estamos cuidando das famílias atendidas pelo Programa Habitacional do Município”. O afirmação é da secretária de Habitação Social de João Pessoa (Semhab), Socorro Gadelha, se referindo ao trabalho social feito pela equipe do programa Pós Ocupacional, que atualmente acompanha os moradores de sete residenciais construídos pela Prefeitura em parceria com o Governo Federal.

Nesta quarta-feira (12), a equipe técnica e social da Semhab encerrou no Residencial Vista Alegre III, no Colinas do Sul, as atividades relacionadas ao Mês da Mulher. Nesse período, foram realizados cerca de 500 atendimentos na área de saúde, como encaminhamento para consultas médicas, ventosaterapia, entre outros.

Mas essa assistência aos moradores é rotina, a exemplo do trabalho feito pelos educadores físicos com atividades para jovens e adultos. São em média 120 pessoas atendidas nos cinco residenciais que compõem o Vista Alegre. Esse trabalho é desenvolvido junto com as Secretarias de Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Desenvolvimento Social (Sedes), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Guarda Civil Metropolitana e parceiros como o Senac e a Faculdade Independente da Paraíba.

“Estamos buscando novas parcerias e uma de nossas metas agora é oferecer cursos de capacitação e qualificação, o que vai proporcionar às famílias condições para melhorar a renda e, com isso, ter uma qualidade de vida melhor”, comentou Socorro Gadelha.

Com a construção dos residenciais, a Prefeitura tem se preocupado em oferecer uma moradia com conforto, num ambiente agradável, mas também toda a infraestrutura de apoio, como transporte público, segurança, unidade de saúde, escola e creche nas proximidades dos núcleos habitacionais.

“Sempre levamos ações para atender essas famílias, quer seja na área de saúde, fazendo o empoderamento das mulheres, ou com atividades direcionadas aos idosos e jovens. Tudo faz parte de um conjunto de ações cujo objetivo é cuidar das pessoas”, ressaltou o secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito.

Meio ambiente – Numa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, foi realizada essa semana a distribuição de 30 mudas de pitanga e ipê colonial, uma maneira de preservar o verde e promover o embelezamento dos residenciais. Na mesma ocasião, também aconteceu uma palestra sobre a emissão de ruídos, quando um técnico da Semam orientou as pessoas sobre como proceder para evitar o barulho excessivo ou como pedir ajuda do órgão se houver necessidade.

Requalifica – A Prefeitura de João Pessoa já começou a prestar assistência aos moradores dos Residenciais de Interesse Social, que serão requalificados. Numa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), uma equipe da Semhab esteve no Condomínio Esperança, que fica no bairro do Padre Zé, ocasião em que foram feitas inscrições para o Programa Bolsa Família, beneficiando dezenas de famílias. O programa de assistência já levou ações de saúde para os Condomínios Independência e Amizade, no bairro de Paratibe.