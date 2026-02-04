Defesa Civil e Participação Popular discutem parceria para ações nas comunidades

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) recebeu, na manhã desta segunda-feira (2), a visita do secretário de Participação Popular (SEPP), Givanildo Pereira, que se reuniu com o coordenador da Compdec-JP, Kelson Chaves.

Na ocasião, os secretários conversaram sobre o trabalho desenvolvido pelas pastas e também discutiram sobre parcerias para a realização de ações integradas nas comunidades de João Pessoa, visando o benefício das pessoas que moram nessas áreas.

“Esse diálogo com a Defesa Civil é um avanço nesse processo institucional, visto que são duas secretarias que estão na ponta, acolhendo e recebendo as demandas mais variadas das comunidades. Nós projetamos uma parceria para que possamos realizar ações mais casadas que tenham impactos positivos para toda a população de João Pessoa”, destacou o secretário Givanildo Pereira.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, ressaltou a importância da Compdec-JP da parceria entre os órgãos da gestão municipal. “A Defesa Civil sempre estará de portas abertas e disposta a oferecer o contributo necessário ao sucesso da Secretaria Executiva da Participação Popular, órgão de grande interação, principalmente, com os moradores de bairros e comunidades assistidas pelas ações de Proteção e Defesa Civil. Seremos sempre cúmplices do bem, na busca do bem-estar de todos, atrelados ao sentimento dos prefeitos Cícero e Leo”, disse.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.