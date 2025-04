COMUNIDADE CAATINGA GRANDE SEDIA DIA DE CAMPO DO PROJETO AGRO SERTÃO PARA FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO

Nesta quinta-feira (16), a comunidade Caatinga Grande sediou mais um Dia de Campo para agricultores inseridos no projeto Agro Sertão, uma iniciativa do Instituto Riachuelo em parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Seridó, além de outras prefeituras, Embrapa, SEBRAE, Banco do Brasil e indústrias do segmento têxtil local. O projeto visa fortalecer a cadeia produtiva do algodão na região do Seridó.





O prefeito Jackson Dantas e o vice-prefeito de São José do Seridó, Ricardo Medeiros, que também é empresário do setor têxtil, têm se dedicado ativamente a promover condições para que o projeto seja bem-sucedido. Eles visam fomentar a economia tanto no campo quanto na cidade, proporcionando fortalecimento no setor, além de gerar equilíbrio econômico e emprego para a localidade.





O pesquisador da Embrapa, Marenilson Batista, é um dos responsáveis pela implantação do Agro Sertão em São José do Seridó e realiza capacitações mensais para os agricultores da comunidade Caatinga Grande.





Estes encontros, chamados de ciclos ou “dias de campo”, oferecem às comunidades inseridas no projeto a oportunidade de buscar novas experiências, avaliar o que deu certo e o que deu errado na produção e conhecer inovações.





No Dia de Campo desta quinta-feira, 16, dois campos de plantio foram visitados pelas caravanas de outras cidades onde o Agro Sertão também atua. O primeiro foi o campo de algodão do produtor Herli Araujo, seguido pelo campo do produtor Paulo José.





“A gestão de Jackson e Ricardo Medeiros tem um compromisso de resgate de uma das culturas que já foi a mola propulsora da nossa economia. Hoje, com o apoio do Instituto Riachuelo, Prefeitura Municipal, Embrapa, SEBRAE, Banco do Brasil e demais parceiros, o desejo dos gestores começa a se concretizar,” disse Joel Dantas, coordenador do projeto para o município de São José do Seridó.