Strasbourg x Lyon ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (28/03)

O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Strasbourg x Lyon pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (28) às 16h45 HS.

Prévia do Jogo: Strasbourg x Lyon – Ligue 1 2025

A Ligue 1 retorna após a pausa internacional, com uma partida de alto nível entre o Strasbourg e o Lyon no Stade de la Meinau, na sexta-feira, 28 de março de 2025. Ambas as equipes estão lutando por uma vaga na Liga dos Campeões, e com apenas oito jogos restantes, este confronto é crucial para as suas ambições.

Forma Atual

O Strasbourg, com uma impressionante sequência de 29 pontos conquistados nas últimas 12 partidas, se destaca como uma das equipes mais em forma da Ligue 1, ficando atrás apenas do Paris Saint-Germain. O time de Liam Rosenior, embora ainda distante da liderança, ocupa atualmente a 7ª posição, apenas 4 pontos atrás do 4º colocado, e busca seguir na luta pela Champions League.

Sua defesa tem sido sólida, com 5 jogos consecutivos sem sofrer gols, o que demonstra o ótimo trabalho defensivo. No entanto, o Strasbourg tem enfrentado adversários menos desafiadores recentemente, o que levanta dúvidas sobre sua capacidade de competir com as melhores equipes da França. A última vez que enfrentaram o Lyon, no Groupama Stadium, o Strasbourg liderava por 3 a 1, mas acabou derrotado por 4 a 3.

Por outro lado, o Lyon, treinado por Paulo Fonseca, está em excelente fase, com 7 vitórias nos últimos 8 jogos em todas as competições. Embora o Lyon tenha sido derrotado pelo PSG recentemente, segue firme na 5ª posição, a apenas 2 pontos de distância das vagas da Liga dos Campeões.

Desempenho Recente

Strasbourg (Ligue 1): V, V, D, V, V

V, V, D, V, V Lyon (Ligue 1): V, V, L, V, V

Notícias das Equipes

O Strasbourg contará com o retorno de Dilane Bakwa, que cumpriu suspensão na última vitória contra o Toulouse. No entanto, ainda enfrentam problemas com lesões, com Habib Diarra, Andrew Omobamidele, Abdoul Ouattara e Dion Sahi fora de combate. Andrey Santos, destaque da temporada, continua em excelente forma, marcando gols importantes.

No Lyon, o defensor Sael Kumbedi está suspenso, enquanto o jovem talento Malick Fofana é dúvida devido a uma lesão. No entanto, Georges Mikautadze tem se destacado, com uma incrível sequência de gols e assistências, enquanto Rayan Cherki também teve grande destaque durante a pausa internacional, sendo o protagonista na vitória contra a Inglaterra Sub-21.

Prováveis Escalações

Strasbourg (4-2-3-1): Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure, Barco; Andrey Santos, Lemarechal; Bakwa, Nanasi, Diego Moreira; Emegha

Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure, Barco; Andrey Santos, Lemarechal; Bakwa, Nanasi, Diego Moreira; Emegha Lyon (4-3-3): Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tolisso; Almada, Cherki, Mikautadze; Lacazette

Prognóstico

O Strasbourg tem se mostrado uma equipe difícil de ser derrotada, especialmente em casa, e sua defesa sólida pode dificultar a tarefa do Lyon. Contudo, com uma sequência impressionante de vitórias e uma equipe bem ofensiva, o Lyon tem todas as condições de levar os três pontos.

Palpite: Strasbourg 1-1 Lyon

Será um jogo equilibrado, com o Lyon buscando sua quarta vitória seguida na Ligue 1, mas o Strasbourg deverá ser capaz de segurar o empate, considerando sua excelente fase defensiva.

