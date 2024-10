Programação Globo HOJE Quinta (03/10) E AMANHÃ: QUE HORAS COMEÇA Eleições 2024

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 03/10.

Programação da TV Globo – Quinta-feira, 03 de outubro de 2024

A programação desta quinta-feira, 03 de outubro de 2024, na TV Globo promete uma variedade de entretenimento, jornalismo e muita emoção para todos os públicos. Confira os destaques do dia!

**Manhã

– **04:00** – **Hora Um**

O telejornal madrugador traz as primeiras notícias do Brasil e do mundo, preparando você para o dia com informações essenciais.

– **06:00** – **Praça TV – 1ª Edição**

As notícias locais ganham destaque com uma cobertura completa dos principais acontecimentos da região.

– **08:30** – **Bom Dia Brasil**

As notícias mais importantes do país e do mundo em um só lugar, com análises e reportagens exclusivas.

– **09:30** – **Encontro Com Patrícia Poeta**

O programa matinal aborda temas variados, desde comportamento até entretenimento, com convidados especiais.

– **10:40** – **Mais Você**

Ana Maria Braga traz receitas, dicas de bem-estar e entrevistas, sempre com o inseparável Louro Mané.

– **11:45** – **Praça TV – 1ª Edição**

Mais uma edição do jornal local, trazendo as principais informações para a sua tarde.

**Tarde

– **13:00** – **Horário Político 2024**

Transmissão do horário eleitoral, com os candidatos apresentando suas propostas para as eleições.

– **13:10** – **Praça TV – 1ª Edição**

Retorno do noticiário local após o horário eleitoral.

– **13:20** – **Globo Esporte**

Tudo sobre o mundo dos esportes, com análises, resultados e a preparação dos times para os próximos desafios.

– **13:45** – **Jornal Hoje**

Um panorama completo das notícias mais importantes do Brasil e do mundo.

– **14:45** – **Edição Especial – Cabocla**

Reexibição da novela clássica, que encanta o público com sua história de amor e disputas no campo.

– **15:20** – **Sessão da Tarde – Meninas Malvadas**

Uma comédia adolescente divertida que se tornou um clássico, com Lindsay Lohan no papel principal.

– **17:05** – **Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

A novela que emocionou o Brasil retorna com sua história envolvente de amor e reencarnação.

### **Noite**

– **18:25** – **No Rancho Fundo**

A novela das seis traz romances e dramas ambientados no interior, com belas paisagens e tramas emocionantes.

– **19:10** – **Praça TV – 2ª Edição**

As notícias da noite e o que você precisa saber antes de começar o seu descanso.

– **19:40** – **Volta Por Cima**

A novela das sete chega com muita ação e reviravoltas, envolvendo seus personagens em conflitos emocionantes.

– **20:30** – **Horário Político 2024**

A reta final do horário eleitoral traz os últimos argumentos dos candidatos para o primeiro turno.

– **20:40** – **Jornal Nacional**

O principal telejornal do Brasil, com William Bonner e Renata Vasconcellos, traz um resumo completo do que aconteceu no país e no mundo.

– **21:15** – **Mania de Você**

A novela das nove apresenta mais uma noite de fortes emoções, com seus personagens lidando com grandes desafios e revelações surpreendentes.

– **22:00** – **Eleições 2024 – Debate 1º Turno**

O primeiro debate eleitoral para as eleições de 2024 reúne os principais candidatos para discutir suas propostas.

**Madrugada

– **00:10** – **Cinema Especial – O Sertão Vai Vir Ao Mar**

Um filme nacional que promete emocionar e encantar o público, com uma história cheia de cultura e tradição.

– **00:50** – **Jornal da Globo**

As principais notícias do final do dia, com análises profundas e comentários dos especialistas.

– **01:40** – **Conversa com Bial**

Pedro Bial recebe convidados especiais para um bate-papo intimista e profundo sobre temas atuais e relevantes.

– **02:20** – **Volta Por Cima** (Reprise)

Para quem perdeu o capítulo da novela das sete, a reprise é uma chance de acompanhar os acontecimentos da trama.

– **03:05** – **Comédia Na Madruga I**

Uma seleção de programas humorísticos para terminar a noite com boas risadas.

Prepare-se para um dia cheio de informação e entretenimento na TV Globo!