Pesquisa do Procon-JP encontra preço do quilo do pão francês oscilando entre R$ 9,95 e R$ 22,98

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para preços de pães encontra o quilo do francês oscilando entre R$ 9,95 (Pão da Vida – Mangabeira) e R$ 22,98 (Bessamar – Bessa). A diferença no preço do produto chega a R$ 13,03, a variação a 131% e a média a R$ 16,64. O levantamento traz preços, ainda, do pão para cachorro quente, do pão para hambúrguer e do pão de caixa. Confira aqui a tabela de preços.

O Procon-JP, que visitou 36 padarias da Capital no dia 24 de março, registra que os outros menores preços do pão francês estão sendo praticados a R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo); a R$ 12,00 (Vasconcelos – Cruz das Armas); e a R$ 12,50 (Trigopan – Jardim Planalto e Ponto das Massas – Cristo).

O levantamento registra também que o preço do pão para cachorro quente está oscilado entre R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo) e R$ 29,90 (Unipão – Tambaú), com diferença de R$ 18,90, variação de 171,8% e média de R$ 20,21. O segundo menor preço do produto foi encontrado a R$ 12,60 (Trigopan – Jardim Planalto); seguido de R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre).

Hambúrguer – Já o pão para hambúrguer mostra uma diferença nos preços de R$ 19,00 e está oscilando entre R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo) e R$ 30,00 (Vasconcelos – Cruz das Armas), com variação de 171,7% e média de R$ 20,55. O segundo menor preço do produto foi encontrado a R$ 12,60 (Trigopan – Jardim Planalto) e a R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre).

Pão de caixa – Para o preço do pão de caixa, o Procon-JP registra que o produto está com média de R$ 20,50 e oscila entre R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre) e R$ 29,50 (Unipão – Tambaú), trazendo variação de 130,2% e diferença de R$ 16,91. Os outros dois menores preços foram encontrados a R$ 13,00 (Trigopan – Jardim Planalto e Dois Irmãos – Jaguaribe) e a R$ 14,49 (Dom Borges – Torre).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br