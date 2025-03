Matheus Cunha nunca perdeu para a Argentina? Checamos!

Destaque do Wolverhampton no futebol inglês, Matheus Cunha concedeu entrevista coletiva no último domingo (23) antes do treinamento da Seleção Brasileira, que nesta terça (25) enfrenta a Argentina, em Buenos Aires. O atacante recordou sua estreia como titular com a Amarelinha, que foi justamente em um clássico contra os donos da casa. A partida, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, terminou em 0 a 0. Além desse duelo, o jogador já havia enfrentado os argentinos nas categorias de base. Durante a entrevista, o paraibano afirmou que tem um retrospecto positivo e que nunca perdeu um clássico contra a Argentina.

“Lembranças maravilhosas, nunca perdi, desde a base. Esse jogo (de 2021) é importante para minha carreira. A Argentina saía do título da Copa América, jogamos lá com tudo a favor deles e fizemos um grande jogo. Por detalhes, não saímos vitoriosos”, comentou.

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF). Lucas Figueiredo/CBF

Mas será que a afirmação do jogador está correta? O Jornal da Paraíba foi atrás do retrospecto de Matheus Cunha contra os hermanos e encontrou um resultado diferente do que o atacante mencionou.

Ao todo, o pessoense de João Pessoa enfrentou a Argentina três vezes em partidas oficiais: duas nas categorias de base e uma no profissional. E em um desses confrontos, ele foi derrotado.

17 de novembro de 2019 – Torneio de Tenerife Sub-23 (Final): Brasil 0 x 1 Argentina

O revés aconteceu na decisão do torneio amistoso realizado no Estádio Gran Canaria, em Las Palmas. A Argentina venceu por 1 a 0 com gol de Nicolás Capaldo. Matheus Cunha foi titular durante toda a partida, e o Brasil acabou ficando com o vice-campeonato.

9 de fevereiro de 2020 – Pré-Olímpico Sul-Americano: Brasil 3 x 0 Argentina

Já no Pré-Olímpico, Matheus Cunha teve grande atuação e marcou dois dos três gols da Seleção Brasileira na vitória por 3 a 0.

16 de novembro de 2021 – Eliminatórias da Copa do Mundo: Argentina 0 x 0 Brasil

No confronto mais recente, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Brasil e Argentina empataram sem gols no Monumental de Núñez. Matheus Cunha foi titular e permaneceu em campo até os 39 minutos do segundo tempo.

BRASILIA, BRAZIL РMARCH 20: Matheus Cunha of Brazil substitutes Jọo Pedro of Brazil during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images). Buda Mendes

Embora tenha um retrospecto positivo, Matheus Cunha foi, sim, derrotado pela Argentina em uma ocasião. A derrota aconteceu no Torneio de Tenerife Sub-23, em 2019, quando a Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0. Portanto, a afirmação de que ele “nunca perdeu” não é precisa.

O próximo Brasil x Argentina acontece nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Matheus Cunha deve ser titular para tentar ampliar seu retrospecto positivo contra os hermanos e, desta vez, sem deixar dúvidas sobre o resultado.

