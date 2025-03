PRF interrompe transporte de transformador para parque eólico na Paraíba

Comboio de transporte de transformador é escoltado pela Polícia Rodoviária Federal.. Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o transporte do transformador de 250 toneladas, que está a caminho do Parque Eólico Serra da Palmeira, no Seridó paraibano, será interrompido entre a noite deste sábado (22) e a madrugada de domingo (23).

A PRF informou que o motivo da pausa no transporte do transformador é para descanso das equipes que trabalham no deslocamento do equipamento, que, segundo a PRF, estavam trabalhando quatro noites seguidas.

De acordo com o órgão, o equipamento permanecerá estacionado no km 112 da BR-230, no município de Ingá, no sentido João Pessoa – Campina Grande, e a escolta para o deslocamento será retomada às 21h30 do domingo.

Com essa interrupção, o cronograma de deslocamento precisará ser reajustado. Contudo, a PRF garantiu que o comboio com o transformador chega em Campina Grande , no km 143 da BR-230, na manhã de segunda-feira (24).

LEIA MAIS

Transporte do transformador

O transformador está sendo transportado pela CGT Brasil, empresa responsável pela construção da subestação no interior paraibano. Fabricado na China, ele tem 11,2 metros de comprimento, 4,2 metros de largura e 4,5 metros de altura.

Para o deslocamento, são utilizados três caminhões e dois semirreboques, formando uma estrutura de 113,7 metros de comprimento e peso total de 600 toneladas.

Outro transformador, com as mesmas dimensões, será transportado para o parque eólico em abril, mas ainda sem data definida.

Características do deslocamento

Carreta com transformador está nas proximidades de Café do Vento. Foto: TV Cabo Branco/Reprodução

Devido ao tamanho e peso da carga, o transporte ocorre a uma velocidade média de 7 km/h, com escolta da PRF composta por 12 carros e 8 motos para controle do tráfego.

A operação começou no sábado (15), no km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. No domingo (16), o transporte seguiu a partir de Paulista, ainda em território pernambucano. Na segunda-feira (17), por volta das 16h30, o transformador cruzou a divisa com a Paraíba.

O destino final é Nova Palmeira. Até Campina Grande, o deslocamento ocorre apenas à noite e de madrugada para minimizar impactos no trânsito. No entanto, a passagem pela Alça Sudoeste será feita durante o dia, por segurança, devido às obras no trecho.

A PRF orienta motoristas e moradores a manterem distância da carreta em movimento e evitar estacionar no acostamento da BR-230 para não correr risco de multa ou apreensão do veículo.

Parque eólico e impacto na energia

Lucas Cardoso Sanchez, diretor de renováveis da empresa. Reprodução/TV Cabo Branco

O Parque Eólico Serra da Palmeira terá 108 aerogeradores distribuídos entre os municípios de Picuí (36), Nova Palmeira (33), Pedra Lavrada (25), São Vicente do Seridó (10) e Baraúna (4). Com potência instalada de 648 MW, poderá abastecer até 1,7 milhão de pessoas.

As obras começaram em outubro de 2023 e a previsão é que o parque entre em operação em 2025. O investimento total no projeto é de R$ 3,7 bilhões.

A energia gerada será distribuída para o sistema interligado nacional, contribuindo para o abastecimento de diversas regiões do país. Segundo Lucas Cardoso Sanchez, diretor da empresa responsável pelo projeto, a capacidade do parque é significativa.

“A conexão do parque à rede elétrica será feita por meio de uma linha de transmissão que ligará a subestação local à subestação de Campina Grande, da Chesf”, disse Lucas.

O projeto reforça a transição energética do Brasil, reduzindo a dependência de fontes não renováveis e ampliando a participação da energia eólica na matriz elétrica nacional.