Guarda Civil Metropolitana realiza a 3ª fase da Operação Barricada Zero em João Pessoa

A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa realiza, nesta sexta-feira (15), a terceira fase da Operação Barricada Zero, ação integrada de enfrentamento ao crime organizado desenvolvida em parceria com a Polícia Civil da Paraíba. A operação conta com a atuação das equipes da Diretoria de Operações (Dirop), da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e do Policiamento Preventivo da corporação. A ação conta ainda com a participação de unidades especializadas da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), reforçando a importância da integração entre os órgãos municipais e estaduais de segurança pública.

A iniciativa tem como principal objetivo restabelecer o direito de ir e vir da população, além de garantir o acesso seguro aos serviços públicos em áreas que vinham sofrendo intervenções criminosas com bloqueios irregulares em vias públicas.

Durante a ação, as equipes realizam a retirada de materiais utilizados para obstruir ruas e dificultar o patrulhamento das forças de segurança, promovendo a desobstrução das vias e a retomada de espaços públicos ocupados de forma irregular.

Além do trabalho operacional em campo, a operação resultou na prisão de uma mulher que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita foi identificada durante abordagem realizada pelas equipes integradas. Segundo as informações levantadas durante a operação, o mandado foi expedido após o rompimento de medida cautelar anteriormente imposta pela Justiça.

De acordo com João Almeida, o trabalho conjunto entre as instituições têm sido fundamental para ampliar a segurança da população e combater ações criminosas na Capital.

“Essa operação demonstra a força da integração entre os órgãos de segurança e o compromisso da gestão municipal com a proteção da população. Seguiremos firmes, ocupando os espaços públicos, garantindo o direito de circulação dos cidadãos e combatendo qualquer tentativa de intimidação ou domínio territorial por parte da criminalidade”, destacou o secretário.

A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa reforça que o monitoramento das áreas estratégicas continuará de forma permanente, evitando que novas barricadas sejam instaladas e garantindo mais segurança e mobilidade para a população e qualquer denúncia pode ser recebida de forma sigilosa pelo Disque 153 da Guarda.