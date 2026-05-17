Governo Federal anuncia mais de R$ 45 milhões para infraestrutura do São João em cidades da PB

Rondinelle de Paula/Arte Produções

O Ministério do Turismo anunciou, nesta sexta-feira (15), um investimento de mais de R$ 45 milhões para a infraestrutura dos festejos juninos na Paraíba. O valor será destinado a 72 cidades do estado e foi divulgado pelo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, durante visita a João Pessoa.

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O investimento integra uma estratégia do Governo Federal para estimular as economias regionais por meio do turismo, com geração de emprego, renda e aumento do fluxo de visitantes. Em 2025, as festas juninas movimentaram cerca de R$ 7,4 bilhões em todo o país.

Em Campina Grande, a movimentação econômica durante o período junino ultrapassou R$ 740 milhões no ano passado. Segundo dados divulgados pela organização do evento, mais de 3,2 milhões de pessoas passaram pela cidade durante as festividades.

Para 2026, a expectativa é de que o São João em Campina Grande movimente mais de R$ 800 milhões na economia local, com circulação estimada de 3,5 milhões de pessoas. A programação terá 33 dias de duração e contará com atrações como Elba Ramalho, Wesley Safadão e Roberto Carlos.

Além do investimento em infraestrutura, o Ministério do Turismo também fez ações de promoção internacional do São João. Em março, grupos tradicionais do Nordeste participaram de apresentações na Argentina para divulgar a cultura junina brasileira. Entre os participantes, estavam músicos de Campina Grande.