João Pessoa ganha prêmio ‘Selo de Mérito’ por projeto que une moradia e inclusão social

A entrega do prêmio ‘Selo de Mérito’ marcou o encerramento do 73º Fórum Nacional de Habitação de Interesse social, nesta sexta-feira (15), e a Prefeitura de João Pessoa foi premiada com o programa ‘Construindo Inclusão’, que atende as famílias beneficiadas pelo programa habitacional do Município, através de projetos em diversas áreas do campo social.

O prêmio é concedido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretarias de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), sendo o maior reconhecimento da área de habitação de interesse social no Brasil, premiando projetos que unem inovação, sustentabilidade e impacto social.

A premiação, que destaca programas municipais e estaduais, celebra boas práticas na redução do déficit habitacional e regularização fundiária. Ao receber o prêmio, a secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, disse que garantir o direito a moradia é, acima de tudo, promover a inclusão social e um reconhecimento a cidadania.

“A moradia é o porto seguro de uma família e a garantia de uma vida melhor para essas pessoas, e essa é a meta do prefeito Leo Bezerra. A premiação é um incentivo ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura, que tem levado a assistência social para dentro dos residenciais com projetos de integração social e geração de emprego e renda. Investir na habitação é promover a inclusão social”, destacou a secretária.

A premiação aconteceu durante a 73ª edição do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio, no Recife (PE). O evento reuniu representantes de estados, municípios, Governo Federal, especialistas e entidades ligadas ao setor habitacional para discutir políticas públicas e soluções voltadas à moradia digna no Brasil.

A presidente da Associação Brasileira de Cohabs, Maria do Carmo Avisane Lopes, parabenizou a secretária Socorro Gadelha e a Prefeitura de João Pessoa pela iniciativa de usar o programa habitacional com a proposta de promover a inclusão social das famílias beneficiadas. “Esse ano, o fórum premiou projetos e programas destacando as iniciativas de cada município. Em João Pessoa, a proposta de promover inclusão social através da moradia é uma ação de cidadania, dando segurança aos moradores, o que é uma boa oportunidade de mudança de vida para as pessoas”, pontuou.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, lembrou que o prêmio ‘Selo de Mérito’ valoriza a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa que, através da moradia, promove a inclusão social, investindo em atividades sociais, esportivas e oferecendo uma nova perspectiva de vida. “A inclusão começa no primeiro momento quando as famílias passam a ser acompanhadas pela equipe técnica e social da Semhab. A gestão do prefeito Leo Bezerra tem consciência da importância de promover a inclusão social, que é um reconhecimento a dignidade e a concretização do direito à cidadania e a oportunidade de uma vida melhor”, disse.

O prêmio – A Prefeitura de João Pessoa ganhou, pelo quarto ano consecutivo, o prêmio nacional ‘Selo de Mérito’ na área de habitação social. Em 2026, o programa ‘Construindo Inclusão’ garantiu a conquista de mais um ‘Selo de Mérito’, sendo reconhecido pela coordenação do 73º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social como uma proposta prioritária para garantir o direito à cidadania.

Em quatro anos, a Semhab ganhou sete prêmios com projetos como ‘Cuidar do Lar’, o Residencial Hélio Miguel da Silva e o trabalho social desenvolvido com a comunidade quilombola, o Residencial Dubai e iniciativas de regularização fundiária.