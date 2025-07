Governo da Paraíba assina ordem de serviço de R$ 24 milhões para construção da Cidade da Astronomia, em Carrapateira — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), em parceria com a Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), assinou, nesta sexta-feira (4), uma ordem de serviço no valor de R$ 24 milhões para dar início à construção da Cidade da Astronomia, no município de Carrapateira, no Sertão paraibano. O documento foi assinado pelo governador João Azevêdo e pelo secretário Claudio Furtado durante a plenária do Orçamento Democrático Estadual (ODE) da 9ª Região, realizada no município de Cajazeiras.

O governador João Azevêdo destacou, em seu discurso, que a obra representa um marco para o desenvolvimento regional. “Acabamos de assinar a ordem de serviço para a construção da Cidade da Astronomia, com investimento de R$ 24 milhões. Isso representa um marco para a região. Imagine o que será gerado com a chegada do radiotelescópio BINGO e da estrutura da Cidade da Astronomia: desenvolvimento via turismo, geração de emprego e renda, impulsionando ainda mais a nossa economia local”, afirmou.

O secretário Claudio Furtado ressaltou a importância da Cidade da Astronomia e do Complexo Científico do Sertão para a popularização da ciência. “Esses equipamentos serão fundamentais para promover o desenvolvimento regional e o avanço da ciência, especialmente por meio da formação de novos cientistas, do letramento científico dos nossos estudantes e da capacitação de professores. Será um verdadeiro farol para o desenvolvimento científico do Sertão”, enfatizou.

A Cidade da Astronomia é uma iniciativa que tem como objetivo criar, em Carrapateira, um centro de popularização da ciência voltado à astronomia. O espaço reunirá observatórios, planetário, instalações educativas e experiências interativas, promovendo educação científica e turismo astronômico para diversos públicos.

O projeto integra o Complexo Científico do Sertão, um conjunto de iniciativas voltadas ao fomento das pesquisas nas áreas de astronomia, paleontologia e arqueologia. Além da Cidade da Astronomia, o Complexo contempla outros equipamentos, como: O radiotelescópio BINGO, em Aguiar, carro-chefe do projeto, com alcance internacional; O Museu de Arqueologia, em Cajazeiras; O Monumento Parque Vale dos Dinossauros, em Sousa.

O objetivo do Complexo é descentralizar a oferta de ciência, tecnologia e inovação, transformando o Sertão em um polo regional capaz de atrair pesquisadores, estudantes e turistas, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico da região.

Além da plenária em Cajazeiras, a Secties também marcou presença no ODE Sousa, que aconteceu nessa quinta-feira (3), onde ouviu de perto a população sobre demandas e sugestões relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico da região. Entre os temas discutidos, esteve o fortalecimento do Monumento Parque Vale dos Dinossauros, importante patrimônio paleontológico que integra o Complexo Científico do Sertão.