Veja onde se vacinar contra Covid-19 em João Pessoa durante o Carnaval – Jornal da Paraíba

A Prefeitura de João Pessoa continua com ações de vacinação contra a Covid-19 durante o Carnaval. Neste sábado (18) e na próxima segunda-feira (20), a vacinação acontecerá das 8h às 16h, no Mangabeira Shopping e no Santuário Mãe Rainha, no bairro Aeroclube. Só não haverá atendimento no domingo (19) e na terça-feira (21).

Já depois do período carnavalesco, na quarta-feira (22) de Cinzas, a vacinação será retomada, a partir das 13h, em todas as salas de vacina da rede municipal.

As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal nos dias 14 de novembro (com comorbidade) e 1º de janeiro (sem comorbidades), devem ser levadas a um dos postos de atendimento para tomar a segunda dose com 28 dias ou a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby.

Já a vacina bivalente, liberada apenas para quem tem a partir dos 80 anos, deve ser usada como dose de reforço para quem já iniciou o esquema vacinal com pelo menos duas doses das vacinas monovalentes, com intervalo de 4 meses (120 dias) da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com as vacinas Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

Documentação

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e o cartão de vacina que comprovem outras doses dos imunizantes que previnem contra Covid-19, além do Cartão do SUS.

Veja locais e horários da vacinação no Carnaval

Todas as vacinas do calendário de rotina e contra Covid-19

Bivalente apenas para idosos 80+

Sábado (18):

Mangabeira Shopping (Mangabeira) – 8h às 16h – pedestres e drive thru;

Santuário Mãe Rainha (Aeroclube) – 8h às 16h – pedestres e drive thru.

Domingo (19):

Sem vacinação

Segunda-feira (20):

Mangabeira Shopping (Mangabeira) – 8h às 16h – pedestre e drive thru;

Santuário Mãe Rainha (Aeroclube) – 8h às 16h – pedestre e drive thru.

Terça-feira (21):

Sem vacinação

Quarta-feira (22)

Serviços de saúde – 13h às 16h;

Santuário Mãe Rainha (Aeroclube) – 13h às 17h – pedestre e drive thru;

Mangabeira Shopping (Mangabeira) – 13h às 22h – pedestre e drive thru.

