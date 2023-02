Nesta sexta-feira

Defesa Civil realiza nova inspeção e desinterdita prédio no Jardim Luna

17/02/2023 | 20:00 | 46

Depois de uma nova inspeção, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) realizou, na tarde desta sexta-feira (17), a desinterdição do prédio residencial no bairro Jardim Luna. O imóvel havia sido interditado na quarta-feira (15), após o incêndio em um apartamento no sétimo andar de um dos blocos.

Segundo o diretor de Operações da Defesa Civil, Renato Lins, o condomínio providenciou a documentação solicitada pela Compdec-JP e, após a nova inspeção, foi constatado que a estrutura não oferece risco e os moradores podem retornar para o local.

“Nós realizamos uma nova inspeção e verificamos toda a documentação que pedimos para o condomínio providenciar junto ao engenheiro calculista, que emitiu o laudo de integridade estrutural. Foram feitos testes na laje, que asseguram a resistência do concreto e, como não há riscos, desinterditamos o prédio”, explicou.

O imóvel foi interditado na quarta-feira depois do incêndio em um dos apartamentos. Como havia o risco de colapso progressivo, que é quando uma laje cai sobre outra e vai colapsando as demais, a Defesa Civil precisou interditar o prédio.

Essas interdições têm sido regra praticada pela Compdec-JP, em fiel obediência à legislação e com objetivo principal de promover a proteção das pessoas e, naturalmente, suas vidas.

Como acionar – Em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 0800-285-9020 ou 98831-6885 (WhatsApp). O serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.