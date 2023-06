Neste domingo

Defesa Civil segue de prontidão e monitora as áreas de risco após alerta do Inmet

11/06/2023 | 13:00 | 68

Mais um dia de chuvas em João Pessoa e as equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) seguem de prontidão, monitorando nas áreas de risco, com atenção especial às comunidades ribeirinhas e barreiras. Apesar das chuvas contínuas, não foram registradas ocorrências graves.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, disse que o nível do Rio Jaguaribe subiu em alguns trechos, demandando atenção redobrada por parte da Compdec-JP, que está desde a sexta-feira reforçando o trabalho de limpeza na Av. Beira Rio, para que as águas possam fluir com mais facilidade e principalmente amenizar o transbordamento nas comunidades, dando total assistência às famílias.

“A grande preocupação do prefeito Cícero Lucena e de todos os órgãos que compõem o Sistema Municipal de Defesa é com o bem-estar das pessoas. Por isso seguimos no trabalho em campo e apoiando as comunidades nas necessidades mais urgentes, em algumas delas assistindo as famílias com alimento e água potável”, pontuou.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município de João Pessoa está em alerta laranja até às 23h59 deste domingo (11), com previsão de chuvas entre 30 mm a 60 mm/h (milímetros/hora) ou até 50 mm a 100 mm/dia, risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios.

Na manhã deste domingo, o índice pluviométrico já ultrapassou os 80 mm de acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramente de Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A área da Capital que mais choveu foi Tambauzinho, que registrou 83,2 mm nas últimas 24 horas, seguido do Centro, com 80,8 mm.

O coordenador da Defesa Civil reforçou que algumas medidas de segurança devem ser adotadas em caso de chuvas fortes, como evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer de sinal de anormalidade e informar a Defesa Civil pelo WhatsApp 9.8831-6885, que funciona 24 horas.

Operação Inverno – Desde de fevereiro a Prefeitura de João Pessoa vem realizando a ‘Operação Inverno’, que consiste em uma série de ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas. Entre as atividades realizadas continuamente estão a limpeza de galerias pluviais, limpeza e desassoreamento de rios, além da ação de desobstrução de todos os pontos de alagamento da cidade.

O Plano de Emergência da Prefeitura de João Pessoa conta com oito equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), quatro equipes da Defesa Civil e três equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Além de todo efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e até 1.000 agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Precipitação nas últimas 24h (até as 12h15)

Tambauzinho: 83,2 mm

Centro: 80,8 mm

Cuiá: 77,2 mm

Grotão: 70,8 mm

Manaíra: 70 mm

Cristo: 65,4 mm

Fonte: Cemaden