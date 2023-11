Divulgado resultado de edital que destina investimentos a 14 festivais audiovisuais da Paraíba

Foi divulgado nesta sexta-feira (10) o resultado da análise técnica de festivais audiovisuais que serão beneficiados em um edital que incentiva eventos do tipo. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), e contempla iniciativas de vários municípios paraibanos.

Conforme o edital, o objetivo da iniciativa é fomentar projetos culturais e políticas de valorização e difusão da produção cultural paraibana, através do incentivo ao audiovisual. A Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB) informou que o investimento na iniciativa é de R$ 600 mil.

Os festivais selecionados passaram por várias outras etapas de seleção, como a análise documental e análise técnica.

Agora, os aprovados na análise técnica devem ser realizados de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2024.

Resultado do edital de fomento a festivais audiovisuais

Festivais estreantes selecionados

Aurora – Festival de Cinema Fantástico – João Pessoa

I Festival Roliúde Queer – João Pessoa / Campina Grande / Catolé do Rocha

1º Curta Catolé – Catolé do Rocha

Curta Alcantil – Mostra de Cinema – Alcantil

Festivais experientes selecionados