PALPITES Flamengo x Fortaleza, MELHORES ODDS, APOSTAS, ESCALAÇÕES E NOTÍCIAS

A partida entre Flamengo x Fortaleza é válida pelo Brasileirão da série A DE 2023 e A bola rola hoje (01/07) às 18:30 HS (horário de Brasília).

PALPITES E RETROSPECTOS

PALPITE.NET

–>

116:00 São Paulo 2 x 1 Fluminense (Ambos marcam, empate anula) 18:30 Flamengo 3 x 1 Fortaleza (Flamengo vence, mais de 1,5 glos) 18:30 Bahia 1 x 2 Grêmio (Ambas marcam sim, Gremio final, empate anula) 21:00 Internacional 2 x 0 Cruzeiro (Mais de 1,5 gols, Inter Vence)

Palpite Flamengo x Fortaleza: A Nossa Seleção das Melhores Apostas

A partida entre Flamengo x Fortaleza é válida pelo Brasileirão da série A de 2023 e acontece hoje (01/07) às 18:30 HS (horário de Brasília). Neste jogo, os apostadores encontram diversas oportunidades interessantes para palpitar e buscar bons resultados.

Total de Gols: Mais de 2,5

Como mandante, o Flamengo mantém uma boa média de gols e marca, em média, dois gols por jogo. Já o Fortaleza, por sua vez, costuma marcar um gol por partida quando joga fora de casa. Embora ambas as equipes possuam defesas sólidas, com médias de gols sofridos inferiores a um, elas têm uma postura ofensiva, o que aumenta a probabilidade de um duelo movimentado e com mais de 2,5 gols. Este prognóstico tem uma odd promissora de 1.87 na Pinnacle, tornando-o atrativo para os apostadores.

Ambas as Equipes Marcam

Outra aposta a ser considerada é que ambas as equipes marcarão gols no jogo. O Flamengo, atuando como mandante, marcou em 95% dos jogos desta temporada, e no Campeonato Brasileiro esse percentual sobe para 100%. O Fortaleza, por sua vez, é regular ao marcar gols fora de casa, com um aproveitamento de 67% no campeonato. Além disso, o time cearense chega com moral, vindo de três vitórias consecutivas e com dois triunfos contra equipes cariocas no Brasileirão. A odd de 1.83 na Pinnacle para a aposta de ambas as equipes marcarem também é atrativa e pode ser considerada uma opção interessante para o duelo entre Flamengo e Fortaleza.

É importante ressaltar que as apostas esportivas envolvem riscos e é fundamental apostar com responsabilidade, utilizando apenas valores que não comprometam o seu orçamento. Analisar os fatos importantes, o histórico das equipes e as odds disponíveis pode auxiliar na tomada de decisão, mas não garante resultados certos. O entretenimento proporcionado pelas apostas deve ser desfrutado com consciência e moderação.

Além das apostas mencionadas, outros fatores também podem ser considerados para aumentar a precisão dos prognósticos nessa partida entre Flamengo e Fortaleza. É importante avaliar o histórico recente de confrontos diretos, a motivação das equipes, o desempenho dos principais jogadores e até mesmo as condições climáticas no dia do jogo. O Flamengo, atuando em casa, tem uma torcida apaixonada que costuma impulsionar o time, o que pode ser uma vantagem importante. Já o Fortaleza, embalado pelas últimas vitórias, pode entrar em campo com maior confiança. Com todas essas informações em mente, os apostadores podem tomar decisões mais embasadas e aumentar suas chances de obter bons resultados nas apostas esportivas. No entanto, é fundamental lembrar que, apesar da análise criteriosa,

Escalações e notícias FICHA TÉCNICA

Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Everton Ribeiro, Thiago Maia, Victor Hugo e Arrascaeta; Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Jorge Sampaoli.

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Bernardo Schappo, Lucas Crispim; Lucas Sasha, Hércules, Calebe, Pochettino; Guilherme e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais