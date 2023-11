Câmbio integra calendário de atividades do Centro de Referência da Pessoa Idosa

O Câmbio, jogo de vôlei adaptado e reconhecido por lei sancionada no dia 30 de Outubro desse ano pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, como esporte para o idoso e pessoas com dificuldades fisicomotoras, já faz parte do calendário de atividades do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), no Altiplano Cabo Branco. A equipe do clube já acumula dois títulos em torneios: campeão em 2022 e vice-campeão em 2023.

Segundo o professor de educação física Claudionor Borges, mais conhecido como Júnior Black, que comanda as aulas de Câmbio no CRMPI, a atividade conta hoje com 27 alunos matriculados nas duas categorias, a Master, dos 50 aos 60 anos, e a Sênior, acima dos 60 anos. Os treinos acontecem três vezes na semana, sendo nas segundas, às 15h, e nas quintas às 7h na sede do CRMPI, e nas terças-feiras, às 7h, no Ginásio Neusa Gonçalves, na Praça da Paz, no bairro dos Bancários.

“As equipes são formadas por nove idosos, sendo compostas por seis mulheres e três homens nas duas categorias. A mulher representa o maior número para não ficar em desvantagem nas disputas de bola, uma vez que o homem leva vantagem por ter mais força física”, explicou.

O educador físico ressalta que o clube mantém vagas abertas ao público em geral da terceira idade e que para participar da atividade não precisa ter experiência. “Temos aulas de inserção que acontecem na quinta-feira e que são voltadas, justamente, para as pessoas que querem conhecer a modalidade. Antes da prática, iniciamos esse processo pedagógico com o aluno para que se sinta seguro”, informou.

Júnior Black destacou ainda que o esporte não segue as regras tradicionais porque é adaptado para terceira idade, ou seja, não vai exigir desse público saltos ou outras mobilidades que o vôlei normal.

“É uma atividade muito importante para o bem-estar e desenvolvimento do idoso. Ao reconhecer a modalidade como um esporte, o prefeito Cícero Lucena garante não só incentivo de centros profissionais, como abraça a causa em um País que tem índices grandes de envelhecimento. É uma lei fundamental para que as pessoas nessa faixa etária tenham motivação para mudar a rotina e ter mais qualidade de vida. Lembrando que João Pessoa é a primeira cidade do Nordeste que reconhece o câmbio como esporte referência para o idoso e pessoas com dificuldades fisicomotoras”, pontuou.

Maria de Lourdes dos Santos, de 62 anos, é uma das atletas de câmbio do clube que atesta a mudança na qualidade de vida desde que começou a praticar a atividade. “A modalidade só agrega aspectos positivos às pessoas na minha faixa etária, desde a possibilidade de novas amizades à alegria, bem como a questão da concentração, do foco, além de nos levar de volta ao prazer de disputar competições e ter vontade de ganhar”, afirmou.

Maria Célia, 80 anos, também não esconde a alegria de praticar esse esporte e se declarar “atleta do câmbio do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa”. Ela disse que a mudança de idade, geralmente, vem acompanhada de angústia, medo e outros sentimentos, e com a prática desse esporte tudo melhorou na sua vida.

“O vôlei adaptado me deu novo fôlego. Agora, não me sinto mais na terceira idade, só percebo quando me olho no espelho. João Pessoa está de parabéns por reconhecer o câmbio como esporte. Nossa gratidão ao prefeito Cícero Lucena por isso e ao nosso técnico, Júnior Black por todo incentivo e por nos tornar campeões”, declarou.

Teresa Cristina, 65 anos, disse que pratica a atividade no clube da Prefeitura desde 2022 e que se apaixonou pelo câmbio desde o primeiro dia em quadra. “A gente se diverte todo o tempo e pratica atividade física, conquistando mais saúde mental. Somos treinadas por um ótimo profissional. O momento é de gratidão ao prefeito por reconhecer o câmbio como esporte”, finalizou.

Serviço: O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), está localizado na Rua Ana Guedes Vasconcelos, S/N, no bairro do Altiplano Cabo Branco – ao lado da Escola Superior da Magistratura da Paraíba (ESMA-PB). O clube é mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

No local acontecem diversas atividades recreativas, esportivas e também assistência à saúde, através do serviço social e de psicologia. O espaço é aberto ao público em geral, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e oferece durante todo o ano programações fixas e especiais. Para participar das atividades é preciso apresentar documentos pessoais como RG, CPF, Foto 3×4, comprovante de residência, atestado cardiológico mostrando que está apto para praticar atividades físicas e também cartão de vacinação contra a Covid-19.