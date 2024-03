ONDE ASSISTIR Barcelona x Mallorca AO VIVO, escalações e palpites Espanhol LA LIGA, HOJE (08/03)

A partida entre Barcelona x Mallorca acontece HOJE (08/03), às 16 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 23/24. O mandante desta partida será o Barça que buscar os três pontos em seus domínios.

O Barcelona buscará voltar ao caminho das vitórias na primeira divisão da Espanha quando receber o Mallorca no Estadi Olímpic Lluís Companys na sexta-feira à noite.

A equipe catalã está atualmente em terceiro lugar na tabela da La Liga, oito pontos atrás dos líderes Real Madrid, enquanto o Mallorca ocupa a 15ª posição, oito pontos à frente da zona de rebaixamento.

Prévia do Jogo

O Barcelona manteve uma invencibilidade de sete jogos em todas as competições ao empatar em 0 a 0 fora de casa contra o Athletic Bilbao no último fim de semana, levando-os a 58 pontos em 27 jogos na La Liga nesta temporada.

A equipe de Xavi está em terceiro lugar na tabela, um ponto atrás do segundo colocado Girona e oito atrás do líder Real Madrid, com 11 jogos restantes, então um desafio pelo título ainda é uma possibilidade nos últimos meses da campanha.

O Barcelona está invicto desde que Xavi anunciou no final de janeiro que deixaria o cargo de treinador no verão, vencendo quatro e empatando dois de seus últimos seis jogos na liga, e estarão de olho em outra vitória aqui antes de voltarem suas atenções para a Liga dos Campeões.

A equipe catalã receberá o Napoli para o segundo jogo das oitavas de final em 12 de março, com os dois times empatados em 1 a 1 do primeiro jogo na Itália em 21 de fevereiro.

Todas as três derrotas do Barcelona na liga nesta temporada aconteceram em seu estádio temporário, o Estadi Olímpic Lluís Companys, mas eles dominaram seus jogos recentes com o Mallorca, vencendo 11 de seus últimos 12 confrontos na primeira divisão espanhola, incluindo uma vitória por 3 a 0 no jogo correspondente na temporada passada.

Por outro lado, o Mallorca conseguiu segurar o Barcelona em um empate por 2 a 2 quando as duas equipes se enfrentaram nesta temporada, e o time de Javier Aguirre chega a este jogo após duas vitórias consecutivas.

Os Piratas garantiram sua vaga na final da Copa do Rei com uma vitória nos pênaltis sobre a Real Sociedad no final do mês passado, antes de registrar uma vitória por 1 a 0 sobre o Girona na liga no domingo.

O esforço de Copete no primeiro tempo foi suficiente para a equipe de Aguirre superar o Girona, levando-os a 27 pontos em 27 jogos nesta temporada, o que os deixou em 15º na tabela.

O Mallorca está oito pontos à frente da zona de rebaixamento e apenas dois atrás do 13º colocado Alavés, então eles deveriam estar mirando mais alto na divisão do que para baixo nesta fase da campanha.

Os finalistas da Copa del Rey têm encontrado dificuldades em seus jogos fora de casa nesta temporada, apenas somando oito pontos em 13 partidas, o que é o quarto pior recorde como visitante na divisão, e seu único sucesso fora de casa na liga nesta temporada foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Celta Vigo em setembro.

Notícias das Equipes

O Barcelona sofreu duas lesões significativas na partida contra o Athletic na última vez, com Pedri e Frenkie de Jong ambos forçados a deixar o campo no primeiro tempo do empate sem gols.

Há temores de que Pedri possa precisar de uma operação em sua lesão na coxa, o que o deixaria de fora pelo resto da temporada, enquanto a lesão no tornozelo de De Jong também o deixará de fora por um período prolongado.

Ferran Torres pode retornar de uma lesão na coxa na sexta-feira, mas Alejandro Balde, Gavi e Marcos Alonso permanecem indisponíveis devido a lesões, enquanto Ronald Araujo está suspenso devido ao cartão amarelo que recebeu no confronto com o Athletic.

Fermín López, Lamine Yamal e Iñigo Martínez podem entrar no time titular para esta partida, mas Pau Cubarsi deve manter seu lugar no meio da defesa.

Quanto ao Mallorca, Pablo Maffeo permanece indisponível devido a uma lesão no joelho, enquanto Omar Mascarell está suspenso devido ao cartão amarelo que recebeu contra o Girona.

Samu Costa é esperado para beneficiar da ausência de Mascarell, mas deve ser o mesmo time que entrou em campo no primeiro apito contra a equipe atualmente em segundo lugar na tabela.

Vedat Muriqi deve atuar ao lado de Cyle Larin no terço final do campo, com Abdon Prats no banco, enquanto Toni Lato deve continuar como ala esquerdo.

Possíveis Escalações

Barcelona (Provável): Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, F Lopez; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Mallorca (Provável): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Raillo, Copete, Lato; A Sanchez, S Costa, D Rodriguez; Muriqi, Larin

Palavra do Especialista

Espera-se que o Mallorca torne este um jogo desconfortável para o Barcelona, e esperamos que o confronto de sexta-feira seja equilibrado em termos de placar. No entanto, o Barcelona precisa vencer para se manter na disputa pelo título, e estamos apostando que eles vão encontrar o caminho para conquistar três importantes pontos aqui.

CLASSIFICAÇÃO DA LA LIGA ATUALIZADA

La Liga 2023-2024: Novas Emoções e Desafios no Horizonte

O futebol espanhol está prestes a entrar em ação novamente, com o aguardado retorno da La Liga. O pontapé inicial será dado nesta sexta-feira, com o embate entre Almería e Rayo Vallecano, marcando o início de uma temporada repleta de emoções e promessas. O Barcelona, detentor do título da última edição, chega com a coroa de campeão após uma performance que lhe garantiu o troféu com quatro rodadas de antecedência na temporada 2022-23. No entanto, o Real Madrid, embora tenha ostentado o título da Copa do Rei, enfrenta o desafio de uma última campanha irregular na liga.

No cenário competitivo, o Atlético de Madrid permanece como um competidor de destaque, mesmo com poucas contratações nesta janela de transferências. Clubes como o Real Betis, Villarreal e Real Sociedad continuam firmes em busca de vagas nas competições europeias, agregando um toque de imprevisibilidade à competição. Neste artigo, o Lance! traz a você todas as informações cruciais sobre a próxima temporada da La Liga.

A La Liga SmartBank concedeu passagem para a elite a três clubes: Granada, Las Palmas e Alavés. Essas equipes conseguiram o acesso, substituindo o Real Valladolid, Espanyol e Elche, que agora batalharão na segunda divisão do futebol espanhol. Como, então, os gigantes da liga estão se preparando para enfrentar o desafio?

O Barcelona entra na competição com o status de atual campeão, tendo conquistado o troféu com uma margem de quatro jogos de antecedência na temporada passada. O clube sob a tutela de Xavi Hernández ofereceu uma performance excepcional, balançando as redes 70 vezes e sofrendo 20 gols (melhor defesa e segundo melhor ataque da liga). Para a próxima temporada, o time se reforçou com Oriol Romeu, Iñigo Martínez e o destaque da temporada, Ilkay Gundogan, uma das peças-chave na Tríplice Coroa do Manchester City. Essas adições visam elevar ainda mais a qualidade da equipe.

Por outro lado, o Real Madrid se viu desfalcado por algumas saídas importantes durante a janela de transferências. A partida de Karim Benzema para o mundo árabe deixou uma lacuna sentida. Contudo, as aquisições têm gerado otimismo: o promissor Arda Guler, o talentoso centroavante Joselu e o virtuoso Jude Bellingham, cuja transferência custou 120 milhões de euros. A continuidade de Carlo Ancelotti, pelo menos até meados de 2024, assegura uma sequência de trabalho sólido que já rendeu uma Champions à capital espanhola. Ainda assim, na última temporada, a equipe oscilou e chegou a ver sua vaga direta na Champions ameaçada.

O Atlético de Madrid, vencedor da liga em 2021, viveu duas metades contrastantes na última temporada. O início foi desafiador, com uma saída precoce da Champions League e um posicionamento fora do top 4 da La Liga. No entanto, a segunda parte trouxe uma recuperação surpreendente, com um futebol atraente e uma garantia de vaga na fase de grupos da competição continental. As contratações foram pontuais, incluindo Caglar Soyuncu, Javi Galán e a aquisição principal, César Azpilicueta, destinado a fortalecer a defesa, área que apresentou fragilidades nas últimas temporadas.

À medida que os holofotes se voltam para a La Liga, a expectativa é alta. As rivalidades, os novos rostos e as batalhas nos campos espanhóis estão prestes a cativar os corações dos amantes do futebol mais uma vez, enquanto a jornada emocionante da temporada 2023-2024 está prestes a começar.