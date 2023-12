Secitec divulga relação dos estudantes habilitados a receber medalhas nos desafios de História e Ciências

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), divulgou, no final da tarde desta quarta-feira (6), a relação dos estudantes habilitados a receber medalhas pelo resultado alcançado no Desafio em História da Paraíba (DHPB 2023) e no Desafio Paraibano em Ciências (DPC 2023), realizados na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que aconteceu no período de 23 a 25 de novembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho.

O chefe da Divisão de Projetos e Desenvolvimentos Científicos e Tecnológicos da Secitec, Silvio Rossi, comentou que quase 70% dos mais de 700 estudantes inscritos realizaram as provas. Números que surpreenderam os organizadores, por se tratar de desafios realizados pela primeira vez na Paraíba, sinalizando boas perspectivas para 2024.

“Buscamos construir coletivamente, com as respectivas sociedades científicas, instituições de ensino superior e escolas locais, Prefeitura Municipal de João Pessoa e Governo da Paraíba, as condições para a realização das primeiras olimpíadas estaduais dessas duas importantes áreas do conhecimento humano”, relatou Silvio Rossi.

No Desafio em História da Paraíba foram habilitadas 32 equipes, 96 estudantes, 32 professores e suas escolas. Cada equipe do DHPB é composta por 3 estudantes e 1 professor (a) orientador (a). Os 4 membros de cada equipe receberão medalhas e certificados.

No Desafio Paraibano em Ciências é diferente, não foram selecionadas equipes. Nesta etapa, foram selecionados 73 estudantes dos níveis A (6º e 7º anos do Ensino Fundamental) e nível B (8º e 9º anos do Ensino Fundamental) e escolas particulares, nível A (6º e 7º anos do Ensino Fundamental), nível B (8º e 9º anos do Ensino Fundamental) e nível C (1º ano do Ensino Médio).

“A intenção é que os desafios possam contribuir para o surgimento de talentos locais, desconhecidos na sua grande maioria, se apresentem e conquistem excelentes posições em olimpíadas nacionais e internacionais, demonstrando publicamente também protagonismo e significados as suas escolas”, finalizou Silvio Rossi.

Solenidade – A premiação será realizada no auditório do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus I, bairro Castelo Branco, no dia 19 de dezembro (terça-feira), com início às 14h. Os estudantes receberão medalhas e certificados, mas apenas no dia é que saberão quem leva ouro, prata ou bronze.

