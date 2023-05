Monitoramento

Procons de todo País alinham pesquisa de preços para combustíveis nesta quarta com o Mutirão Preço Justo

24/05/2023 | 16:00 | 54

O Procon-JP está participando, nesta quarta-feira (24), do Mutirão Preço Justo, organizado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) e que envolve todos os procons do Brasil. A operação consiste no monitoramento de preços através de pesquisas simultâneas em todo País, para se ter uma visão geral e mais ampla do mercado nacional de combustíveis, principalmente da gasolina e do diesel após a redução de preços ocorrida no último dia 17. A pesquisa realizada nos postos de João Pessoa será divulgada nesta quinta-feira (25).

O Mutirão Preço Justo foi organizado desde o dia 18 de maio pela Senacon e conta com a efetiva participação dos procons brasileiros, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O principal objetivo da ação é monitorar a precificação dos combustíveis e, assim, evitar abusos nos preços para o consumidor final. O relatório nacional conclusivo de análise do Mutirão será divulgado no dia 30 de maio.

A ação tem duas fases: a primeira é o levantamento dos preços praticados nas bombas no dia 24 de maio, com o envio do relatório para a Secretaria Nacional até o dia 26 de maio; a segunda fase é a instituição da Agenda de Análise e Monitoramento dos Combustíveis composta pela Senacon, Cade e ANP e a Criação do Comitê Permanente de Monitoramento do Mercado de Combustíveis, com a participação das instituições de defesa do consumidor e agentes técnicos na qualidade, segurança e precificação de combustíveis.

Pesquisa anterior – Na semana passada, o levantamento de preços comparativo realizado pelo Procon-JP encontrou o preço da gasolina comum oscilando entre R$ 4,890 e R$ 5,190, com variação de 6,1%%, média de R$ 5,126 e diferença de R$ 0,30. Já o diesel S10 registrou preços entre R$ 4,960 e R$ 5,790, com média de R$ 5,202, variação de 16,7% e diferença de R$ 0,83.

Atendimentos do Procon-JP:

Sede: Avenida Pedro I, 473, Tambiá

Recepção: 83 3213-4702

Instagram: @procon_jp

Procon-JP na sua mão: 83 98665-0179

WhatsApp Transporte público: 83 98873-9976