Romero vai liderar bancada do Podemos na Câmara dos Deputados

O deputado Romero Rodrigues (PB) é o novo líder do Podemos na Câmara.

A escolha foi feita hoje, em reunião da bancada, composta por 15 parlamentares.

Alegro-me em receber este desafio, de liderar um grupo que defende pautas fundamentais para os cidadãos”, afirma ele.

O novo líder foi prefeito de Campina Grande e, em 2023, retornou à Câmara como o deputado federal, com 114.573 votos.

Romero também preside a Comissão de Turismo, uma de suas bandeiras devido ao potencial econômico da atividade.

“É meu compromisso defender as bandeiras do partido, que são, na verdade, das pessoas comuns. Com diálogo, pautarei minha liderança pela independência e pela coerência, características marcantes na história da legenda”, afirmou.

Entre os temas defendidos: melhoria na saúde e na educação, valorização dos profissionais da área de segurança pública, e, em especial, o municipalismo.

“Na condição de líder do Podemos, irei além dos temas que me elegeram, abraçando todas as matérias que forem importantes para a minha bancada. O momento é de união e de construir pontes para que o Podemos possa contribuir ainda mais para a boa política”, afirma ele.

