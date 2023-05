Mês do São João

Secretaria de Turismo de João Pessoa estima que ocupação da rede hoteleira chegue a 80% em junho

28/05/2023 | 11:00 | 127

Muito forró pé de serra, diversão e gastronomia a base de comidas típicas da época. Este é o cenário das festas juninas na capital paraibana. O São João Multicultural, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, vai acontecer de 7 a 25 de junho, com Festival de Quadrilhas Juninas e shows gratuitos. O São João é a festa mais tradicional do calendário paraibano e movimenta o comércio local, turismo e a rede hoteleira. A expectativa da Secretaria de Turismo do Município (Setur-JP) é que chegue a 80% a ocupação dos hotéis no mês de junho.

Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, a estimativa de ocupação da rede hoteleira vai variar de 75% a 80% no período das festas juninas. Para ele, a cidade de João Pessoa conta com uma boa programação cultural de São João, um evento voltado para a manutenção da cultura popular, como as quadrilhas, costumes e para a programação musical.

Ele chama atenção, também, para a gastronomia paraibana com bons restaurantes, bom gosto e pratos finos. Nessa época do ano destaque para as comidas típicas a base de milho, como canjica, pamonha, mugunzá ou simplesmente o milho cozido ou assado. Turistas também poderão experimentar as opções nas barracas e nos pavilhões instalados durante as festas de rua. É possível degustar tradicionais iguarias da culinária nordestina, como baião de dois, arrumadinho, dobradinha, cuscuz e carne de sol com queijo de coalho.

O presidente da Fecomércio Paraíba, José Marconi Medeiros, avalia que a Paraíba é privilegiada com muitas festas por todo o estado, o que promove o crescimento nas vendas de calçados, de tecidos, de confecções masculinas, vestuário e também eletroeletrônicos.

“Essa época é diferenciada porque, além da geração de emprego, que cresce entre 5% e 5,5%, há também um crescimento dos microempreendedores individuais que aproveitam as festas juninas para montar seu pequeno negócio e obter renda. Cidades como João Pessoa, Campina Grande, Patos e Bananeiras, que já têm a tradição de comemorar o São João, estimulam esses novos empreendedores, o que é importante, pois depois das festividades, eles continuam empreendendo e isso traz bons resultados para a Paraíba”, ressaltou.

Para ele, a expectativa de vendas para o período junino é muito positiva este ano, uma vez que o estado tem dado demonstração de crescimento e de controle fiscal. “A perspectiva é de um crescimento entre 6 e 7% nas vendas em todo o estado durante esse período, na comparação com o mesmo período do ano anterior”, explicou.

São João Multicultural – No São João da Capital, o turista e os moradores de João Pessoa poderão prestigiar a festa oferecida pela prefeitura. A programação vai contar com atividades culturais, como festivais de quadrilhas e shows em praça pública. Os festivais de quadrilhas municipal e estadual serão realizados entre os dias 7 e 16 de junho, no amplo espaço do estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro Cristo Redentor.

A programação de shows conta com atrações locais e nacionais que costumam levar milhares de pessoas a dançar o autêntico forró pé-de-serra. Os artistas se apresentarão no palco montado no Parque Solon de Lucena, entre eles Vicente Nery, Danieze Santiago, Eliane e Walkyria Santos.

Para conferir a programação completa do São João Multicultural 2023, clique neste link.

Dança – Nessa época dançar é uma das melhores opções. Difícil encontrar um nordestino que não saiba desenrolar uns dois passinhos pra cá, dois pra lá. Mas para quem tem dificuldades maiores pode buscar aprender nas escolas de dança. Segundo Samyr Gomes, professor de dança da Escola Família Forrozeira (@familiaforrozeirajp), a procura pelas aulas aumenta nessa época. “Temos um aumento, em média, de 300% se juntar o período todo. Trabalhamos com a música raiz do pé de serra na maior parte do tempo, com uma dança pensada para os dias atuais que contém giros e enfeites”, disse.

Normalmente, argumentou, já na primeira aula em grupo a pessoa consegue fazer o básico dos movimentos no salão, dependendo do seu histórico de atividades físicas. “Já para fazer giros com segurança quatro aulas são suficientes. Algumas pessoas preferem aulas particulares, nas quais o desenvolvimento tende a ser acelerado”, explicou Samyr Gomes.

As escolas nessa época investem em pacotes trimestrais de aula, excursões e festas temáticas, além dos intensivões para estimular a galera a aprender o forró pé de serra. Os principais estilos musicais que se dança o forró são: arrasta pé; xote; baião; xaxado; coco; embolada; e marcha (muito utilizado em quadrilhas juninas).