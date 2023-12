Banco do Nordeste confirma concurso com 500 vagas e salários de até R$ 10 mil

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, confirmou a realização de concurso público com 500 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de analista bancário e especialista técnico em Tecnologia da Informação (TI).

O edital, segundo ele, deve ser publicado até o final de janeiro de 2024.

A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) concedeu a autorização para o concurso nesta quarta-feira (6).

Em breve, divulgaremos o edital com todos os detalhes do concurso e as datas das provas. Vamos fortalecer o BNB e levar mais desenvolvimento aos estados dentro da nossa área de abrangência”, declarou o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

Salários

De acordo com o banco, serão ofertadas 410 vagas para o cargo de analista bancário, com remuneração inicial de R$ 3.788,16.

Os candidatos devem ter nível médio de escolaridade.

No caso do cargo de especialista técnico em TI, serão ofertadas 90 vagas com remuneração inicial de R$ 6.556,92.

Os candidatos devem ter nível superior. Após o período de três meses no cargo, os especialistas técnicos em TI farão jus a um salário de R$ 10.099,82.

Os trabalhadores contratos pelo Banco atuarão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

Benefícios

-Auxílio-refeição;

-auxílio cesta alimentação;

-13ª cesta alimentação;

-Auxílio-creche;

-Seguro de vida;

-Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva.