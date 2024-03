Caxias x São José – PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pela RECOPA GAÚCHA DE 2024, HOJE (28/02), ESCALAÇÕES

Futebol na TV ao vivo: a partida Caxias x São José acontece Hoje (08/03) às 19 hs. O mandante da partida é o Caxias que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelA RECOPA do Campeonato Gaúcho de 2024. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

No dia 8 de março de 2024, Caxias e São José se enfrentarão em um confronto emocionante válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para as 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e será transmitida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Contexto do Confronto

O Caxias chega às quartas de final ocupando a terceira posição na fase classificatória do Gauchão, garantindo assim a vantagem do empate em casa diante de sua torcida. A equipe grená vem de uma vitória crucial sobre o Novo Hamburgo na última rodada, que não apenas solidificou sua posição no torneio, mas também resultou no rebaixamento do time do Vale do Sinos.

Por outro lado, o São José ocupa a sexta posição na tabela após uma fase classificatória intensa. O time teve um jogo complicado na última rodada, com um empate frente ao Avenida em Santa Cruz do Sul, marcado por momentos de confusão em campo.

Prováveis Escalações

Caxias:

Escalação Provável: Fabian Volpi; Marcelo, Denilson, César Henrique, Dudu Mandai; Barba, Elyeser, Emerson Martins, Peninha; Vitor Feijão e Gabriel Silva.

São José:

Escalação Provável: Fábio; Matheuzinho, Tiago Pedra, Fredson, Itambé e Thalis (Jadson); Rafael Carrilho, Nonato, Marquinhos Calazans e Kayan (Samuel); Rene.

Arbitragem

O trio de arbitragem para este confronto será composto por Douglas Schwengber da Silva como árbitro principal, auxiliado por Maira Mastella Moreira e Fagner Bueno Cortes.

Onde Assistir

Se você não puder comparecer ao estádio, a partida entre Caxias e São José será transmitida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, garantindo que os fãs do futebol gaúcho possam acompanhar cada lance e torcer por suas equipes favoritas diretamente de casa.

Com uma vaga nas semifinais em jogo, espera-se que Caxias e São José entreguem um jogo emocionante e repleto de ação, cativando os torcedores e mantendo viva a paixão pelo futebol no Rio Grande do Sul.