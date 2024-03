Stuttgart x Union Berlin ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 23/24, HOJE (08/03)

O jogo entre Stuttgart x Union Berlin Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (08/03) às 16:30 hs . O mandante desta partida será o Stuttgart que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2023 – 2024 muito agitado.

O Barcelona buscará voltar ao caminho das vitórias na primeira divisão da Espanha quando receber o Mallorca no Estadi Olímpic Lluís Companys na sexta-feira à noite.

A equipe catalã ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela da La Liga, oito pontos atrás dos líderes Real Madrid, enquanto o Mallorca está na 15ª posição, oito pontos à frente da zona de rebaixamento.

Prévia do Jogo

O Barcelona manteve uma sequência invicta de sete jogos em todas as competições ao empatar em 0 a 0 fora de casa contra o Athletic Bilbao no último fim de semana, o que os levou a acumular 58 pontos em 27 jogos na La Liga nesta temporada.

A equipe de Xavi está em terceiro lugar na tabela, um ponto atrás do segundo colocado Girona e oito atrás dos líderes Real Madrid, com 11 jogos restantes, o que mantém a possibilidade de desafiar pelo título nos últimos meses da campanha.

O Barcelona está invicto desde que Xavi anunciou no final de janeiro que deixaria o cargo de treinador no verão, vencendo quatro e empatando dois de seus últimos seis jogos na liga, e estarão de olho em outra vitória aqui antes de voltarem suas atenções para a Liga dos Campeões.

A equipe catalã receberá o Napoli para o segundo jogo das oitavas de final em 12 de março, com os dois times empatados em 1 a 1 do primeiro jogo na Itália em 21 de fevereiro.

Apesar de todas as três derrotas do Barcelona na liga nesta temporada terem ocorrido em seu estádio temporário, o Estadi Olímpic Lluís Companys, eles dominaram seus jogos recentes com o Mallorca, vencendo 11 de seus últimos 12 confrontos na primeira divisão espanhola, incluindo uma vitória por 3 a 0 no jogo correspondente na temporada passada.

Por outro lado, o Mallorca conseguiu segurar o Barcelona em um empate por 2 a 2 quando as duas equipes se enfrentaram nesta temporada, e o time de Javier Aguirre chega a este jogo após duas vitórias consecutivas.

Os Piratas garantiram sua vaga na final da Copa do Rei com uma vitória nos pênaltis sobre a Real Sociedad no final do mês passado, antes de registrarem uma vitória por 1 a 0 sobre o Girona na liga no domingo.

O esforço de Copete no primeiro tempo foi suficiente para a equipe de Aguirre superar o Girona, levando-os a 27 pontos em 27 jogos nesta temporada, o que os deixou em 15º na tabela.

Notícias das Equipes

O Barcelona sofreu duas lesões significativas na partida contra o Athletic na última vez, com Pedri e Frenkie de Jong ambos sendo obrigados a deixar o campo no primeiro tempo do empate sem gols.

Há temores de que Pedri possa precisar de uma operação em sua lesão na coxa, o que o deixaria de fora pelo resto da temporada, enquanto a lesão no tornozelo de De Jong também o deixará de fora por um período prolongado.

Ferran Torres pode retornar de uma lesão na coxa na sexta-feira, mas Alejandro Balde, Gavi e Marcos Alonso permanecem indisponíveis devido a lesões, enquanto Ronald Araujo está suspenso devido ao cartão amarelo que recebeu no confronto com o Athletic.

Quanto ao Mallorca, Pablo Maffeo permanece indisponível para seleção devido a uma lesão no joelho, enquanto Omar Mascarell está suspenso devido ao cartão amarelo que recebeu contra o Girona.

Possíveis Escalações

Barcelona (Provável): Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, F Lopez; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Mallorca (Provável): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Raillo, Copete, Lato; A Sanchez, S Costa, D Rodriguez; Muriqi, Larin

Palavra do Especialista

Espera-se que o Mallorca torne este um jogo desconfortável para o Barcelona, e esperamos que o confronto de sexta-feira seja equilibrado em termos de placar. No entanto, o Barcelona precisa vencer para se manter na disputa pelo título, e estamos apostando que eles vão encontrar o caminho para conquistar três importantes pontos aqui.

CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA 23/24