Napoli x Torino ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (08/03)

O Napoli buscará continuar sua ressurgência sob o comando de Francesco Calzona quando receber o Torino no Stadio Diego Armando Maradona na sexta-feira à noite, pela Serie A.

No jogo de abertura do fim de semana na Itália, os anfitriões esperam levar um bom momento para o confronto fora de casa com o Barcelona na Liga dos Campeões na próxima semana.

Prévia do Jogo

Após o reinado desastroso de Walter Mazzarri, o treinador da Eslováquia, Calzona, entrou e melhorou as coisas instantaneamente, mesmo que ainda esteja tapando alguns buracos.

O empate em 1-1 com o Barcelona no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, no primeiro jogo de Calzona no comando, certamente parecia uma equipe que havia passado pouco mais de 24 horas com seu novo treinador, já que os espanhóis dominaram por longos períodos.

A série permanece viva, no entanto, e mesmo que o Napoli também não tenha conseguido vencer o Cagliari alguns dias depois graças a um empate nos acréscimos aos 96 minutos, seus dois últimos resultados foram muito impressionantes.

O hat-trick de Victor Osimhen os ajudou a uma demolição por 6 a 1 do Sassuolo, antes de vencerem a Juventus por 2 a 1 no Maradona no domingo à noite.

Mesmo que Dusan Vlahovic tenha perdido inúmeras chances brilhantes para a Velha Senhora, o Napoli ainda conseguiu os três pontos graças ao gol tardio de Giacomo Raspadori, no rebote do pênalti perdido por Osimhen.

O top quatro é provavelmente algo distante para o Napoli, a menos que consigam encerrar a temporada com uma série fenomenal de resultados, já que uma diferença de oito pontos se abriu entre eles e o Bologna, mas estar em sétimo lugar significa que existe uma forte chance de que joguem alguma forma de futebol europeu na próxima temporada.

O próximo adversário é o Torino, que infligiu um dos piores resultados ao Napoli durante o mandato de Mazzarri, vencendo por 3 a 0 em Turim no início do ano.

Esse resultado foi o início de uma boa sequência de seis jogos para a equipe de Ivan Juric, onde conquistaram 12 pontos em 18 possíveis, e pareciam ameaçar as vagas europeias.

Uma queda rápida para o Torino contribuiu para isso, com apenas um ponto conquistado nos últimos três jogos, que foram contra rivais europeus, o que os fez perder o contato com os oito primeiros colocados.

As derrotas para os dois clubes da capital, Roma e Lazio, e um empate com a Fiorentina no sábado, significam que o Torino agora está seis pontos atrás de seus próximos adversários neste encontro.

Fica claro onde estão seus problemas também, já que apenas três equipes marcaram menos gols, e eles não marcaram naquele empate com a Viola, enquanto a mediocridade da tabela intermediária parece provável para o Granata nesta temporada.

Notícias das Equipes

O Napoli estará preocupado com a condição física de Amir Rrahmani após o defensor kosovar sair de campo com um problema muscular na vitória sobre a Juventus.

Jens Cajuste e Cyril Ngonge também estão fora para os anfitriões, limitando sua capacidade de fazer alterações antes do confronto com o Barça.

Osimhen deve liderar o ataque novamente, já que tenta manter o momento que teve nas últimas semanas, com cinco gols em quatro jogos, apesar de ter perdido um pênalti contra a Juve, que foi eventualmente convertido por Raspadori.

O Torino estará sem o jovem sérvio Ivan Ilic aqui, depois que o meio-campista saiu de campo com uma lesão no joelho nos primeiros 10 minutos do confronto com a Fiorentina.

O substituto de Ilic, Samuele Ricci, também estará indisponível, pois entrou em campo e foi expulso nos primeiros 45 minutos, então cumprirá suspensão nesta partida.

Enquanto o Napoli estará sem um defensor kosovar em Rrahmani, o Torino também sentirá falta de um deles, com Mergim Vojvoda atualmente lesionado, juntando-se a Perr Schuurs, Matteo Lovato e Adrien Tameze no departamento médico.

Possíveis Escalações

Napoli (Provável): Meret; Di Lorenzo, Natan, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Torino (Provável): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Vlasic, Masina; Sanabria, Zapata

Palavra do Especialista

Embora não haja dúvidas de que o Napoli teve sorte em alguns momentos desde que Calzona assumiu o comando, o novo treinador está obtendo resultados, e eles devem entrar nesse confronto com o Barcelona cheios de confiança com uma terceira vitória consecutiva aqui.

O ataque frágil do Torino sugere que eles podem ter dificuldades para ameaçar este Napoli, já que sua temporada está desmoronando exatamente quando seus torcedores estavam começando a se animar com uma possível corrida europeia.

Previsão: Napoli 2-0 Torino