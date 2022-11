Shows gratuitos na praça

Prefeitura de João Pessoa promove programação cultural na Festa da Penha

18/11/2022 | 20:00 | 98

A Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), vai colaborar com a programação cultural da tradicional Festa de Nossa Senhora da Penha. Neste sábado (19), o cantor católico Ivaldo Dias se apresenta, às 21h, na praça Oswaldo Pessoa, principal do bairro. Na próxima semana, quando será realizada a tradicional Romaria da Penha, também haverá show com o cantor Yuri Carvalho.

No repertório, Ivaldo Dias vai cantar canções, como ‘Yeshua’, de Colo de Deus, ‘Eu te levantarei’, de Frei Gilson, e ‘Deus está no barco’, de Tony Allysson. “Foi uma iniciativa que partiu da própria igreja com a Associação de Moradores da Penha e a gente acolheu como parte de uma programação cultural que nós estamos iniciando a partir deste ano como forma de valorizar todos os festejos em honra e em homenagem a Nossa Senhora da Penha”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

“É uma forma que encontramos também de agregar algum valor a Romaria da Penha. É um evento de caráter religioso e que atrai muitos moradores de toda a Paraíba e turistas. A Penha se mostrou carente e necessitada de atividades culturais. Então, desde o Dia das Crianças, temos feito isso no bairro, inclusive com exibição de filmes e oficinas de lapinha. A Funjope acolhe a comunidade e programamos essas atividades com um show de perfil mais religioso também”, complementou Marcus Alves.

Já no sábado (26), será a vez do cantor Yuri Carvalho tocar axé das antigas. O show começa às 21h também na praça Oswaldo Pessoa. Devoto de Nossa Senhora da Penha, o artista comentou sobre a honra de se apresentar na festa do bairro. “É uma honra, primeiro pelo convite para participar deste evento, que antecede a procissão de Nossa Senhora da Penha, a quem sou fiel e devoto. E, em segundo lugar, por poder voltar a me apresentar a convite da Funjope para os moradores da região. Poder levar alegria aos moradores através do nosso ‘Axé do Yuri’ me recompensa enquanto músico e nosso papel social”, comentou o cantor.

A Romaria da Penha celebra a sua 259ª edição. Neste ano, a Romaria – e a Festa da Penha – tem o tema “Senhora da Penha, dá-nos sabedoria e amor; ensina-nos a construir uma sociedade justa, fraterna e de paz”.