Prefeitura promove mais uma edição da Caravana do Cuidar nesta sexta-feira

25/04/2024 |

09:30 |

1

Os moradores de Gramame recebem, nesta sexta-feira (26), a roda de serviços promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). A estrutura será montada na Avenida João Maria de Araújo, próximo ao Residencial Parque do Sol. Os atendimentos são gratuitos e serão oferecidos das 8h às 12h.

Dos serviços de assistência social, estarão presentes o CadÚnico, porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal; o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da região, realizando o cadastro dos moradores; e representantes do Programa Criança Feliz, que acompanham gestantes e/ou crianças de até seis anos para um desenvolvimento integral.

A Caravana do Cuidar também disponibiliza oportunidades no mercado de trabalho, através do Programa Acessuas Trabalho, que oferece cursos profissionalizantes e oportunidades de emprego pelo programa Jovem Aprendiz, direcionado para jovens de 14 a 24 anos de idade. Além do Sine-JP, por meio do ‘Eu Posso’, com encaminhamentos para vagas de emprego.

A Secretaria Municipal de Saúde estará presente, com serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, atendimento médico, com encaminhamento para exames, atendimentos de auriculoterapia e atendimento odontológico, com a equipe do Odontomóvel.

Além da presença do Procon-JP, orientando os moradores nas relações consumeristas, e entrega de pipoca e algodão doce para os moradores que aguardam atendimento.