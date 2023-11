Segundo episódio do ‘Lá vem o Enem – O game’ vai ao ar neste sábado (11)

A segunda parte do “Lá vem o Enem – O game” vai ao ar neste sábado (11) nas TVs Cabo Branco e Paraíba. O programa, que une brincadeiras e conhecimento, vai ser exibido após o “Jornal Hoje” às 14h10. A apresentação é de Bia Freire e Felipe Lima.

A competição vai contar com a participação de alunos do ensino médio, do Iso Colégio e Cursos. Os estudantes, divididos nos times Pacman e Tetris, vão se enfrentar numa disputa divertida, testando seus conhecimentos sobre os conteúdos do Enem 2023.

Além de raciocínio, o jogo vai exigir habilidades de força, equilíbrio e concentração. O “Lá Vem o Enem – O game” é um aquecimento para o segundo dia do exame.

Nesse segundo episódio, no dia 11 de outubro, as questões são sobre ciências da natureza (biologia, química e física) e matemática.

O que é o Lá Vem o Enem

Idealizado pela Rede Paraíba, o Lá Vem o Enem é o maior projeto regional de preparação para as provas do Enem.

Neste quinto ano, as TVs Cabo Branco e Paraíba, a CBN Paraíba, a Cabo Branco FM, o g1 Paraíba, o Jornal da Paraíba e o site Lá Vem o Enem estão produzindo conteúdos que informam os candidatos, além de abrir espaço para que professores possam compartilhar assuntos que podem cair nas avaliações que selecionam alunos para as universidades e faculdades brasileiras.

