Toulouse x Liverpool ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2023/24, HOJE (09/11)

O jogo entre Toulouse x Liverpool acontece HOJE (09/11) às 14:45 hs. O mandante da partida Toulouse QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2023 – 2024.





Entretanto, se você acredita que a competição não é tão atrativa quanto a Champions, se engana. Grandes equipes estão na disputa, dentre elas. Não dá para perder um único jogo.

NOTÍCIAS E ESCALAÇÕES Toulouse x Liverpool

Toulouse

Restes; Desler, Diarra, Nicolaisen, Suazo; Sierro, Spierings, Casseres Jr; Donnum, Dallinga, Magri

Liverpool

Kelleher; Gomez, Matip, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Szoboszlai; Doak, Gakpo, Diaz

A competição será transmitida pela ESPN no Brasil (A FOX também pode transmitir algumas partidas). O Grupo Disney renovou até 2024 com a competição da UEFA para transmissões para o Brasil. Entretanto, este ano há novidades para o Brasil. O SBT, assim como na Champions League, também assinou contrato no mesmo período com a UEFA e terá o direito de transmissão para o Brasil em TV Aberta. Entretanto, as novidades não param por aí.

A TV Cultura, também fará transmissões de jogos, subcontratando o SBT. A Liga da Europa 2021/2022, que reúne grandes times europeus, terá uma boa variedade de jogos para o país e o torcedor não pode perder. Sem contar que, os times melhores classificados na Champions, mas que não passarem para a fase de Oitavas de Final, também integram o rol de equipes para a disputa do segundo maior título da Europa. Fique Ligado aqui no MRNews e não perca um único jogo.

Além da Liga Europa, o SBT possui a Libertadores até 2022, a Liga dos Campeões até 2024 e deve anunciar em breve os direitos da Copa América deste ano, tornando-se também será responsável pelo pay-per-view da competição. TIMES QUE ESTÃO NA DISPUTA: Roma Manchester United Arsenal PSV