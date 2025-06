Prefeitura oferece acompanhamento psicoterapêutico para moradoras do Vista Alegre e Vista do Verde

Moradoras dos Residenciais Vista Alegre e Vista do Verde terão, a partir de agora, um acompanhamento psicoterápico ofertado pela Secretaria de Habitação Social (Semhab), que firmou uma parceria com a Faculdade Independente da Paraíba (FPB), por meio do curso de psicologia. Na tarde desta quarta-feira (4), um grupo de 20 mulheres foi recebido na Clínica Escola de Psicologia da FPB e passou por uma triagem, que marca o início do acompanhamento psicoterápico, que será feito de forma individual.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, ressaltou que esse acompanhamento psicoterápico está sendo oferecido de forma pioneira e é mais uma ação desenvolvida pela equipe técnica e social da Semhab através do Programa Pós Ocupacional de assistência às famílias contempladas pela Prefeitura com uma moradia.

“Nós entregamos moradias, recuperamos casas e entregamos a escritura do imóvel. Mas para nós, a família também é nossa prioridade e chegamos até essas pessoas através do nosso trabalho social que envolve uma série de atividades, que vão desde escola a uma saúde de qualidade, geração de emprego através de cursos de capacitação e qualificação. Agora, nós vamos começar a trabalhar o lado psicológico dessas pessoas”, destacou.

A equipe técnica e social da Semhab é formada por psicólogas, assistentes sociais e educadores físicos, que trabalha dentro dos residenciais com jovens, idosos e mulheres e percebeu a necessidade dessas pessoas terem um acompanhamento psicoterapêutico. “Temos uma excelente parceria com a FPB, que ofereceu esse serviço na Clínica Escola de Psicologia. O que estamos fazendo é encaminhar as pessoas, para que tenham condições de superar seus traumas e dilemas, conhecendo seu potencial e seus limites e, assim, vencer as dificuldades que enfrentam na vida ”, afirmou Socorro Gadelha.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, frisou que o grande objetivo da gestão do prefeito Cícero Lucena é oferecer mais qualidade de vida as pessoas, em especial a esses moradores que viviam, em sua maioria, em condições precárias antes de serem contemplados com uma moradia do programa habitacional. “O trabalho social da Semhab é muito forte e abrangente e a partir de agora vai disponibilizar esse acompanhamento psicológico para as pessoas que desejarem, encaminhando para a Clínica Escola de Psicologia da FPB”, disse.

Clínica Escola – A psicóloga e preceptora da Clínica Escola de Psicologia da FPB, Valéria Nicolau de Sousa, explicou que a assistência psicoterapeuta é oferecida todo semestre, um trabalho que é feito por alunos com supervisão acadêmica dos professores e preceptores, que são psicólogos formados. “O atendimento individual é feito por um estagiário dos períodos mais avançados do curso, com um supervisor, onde a pessoa assistida comparece uma vez por semana e as sessões têm a duração em torno de 50 minutos. Tudo é feito de acordo com a situação individual de cada paciente”, explicou.

Ela esclareceu ainda que cada paciente tem uma história e a intenção é fazer com que a pessoa assistida compreenda suas limitações, seu potencial e, assim, tenha condições de superar seus traumas. “Se a pessoa tem um problema, ela precisa ser escutada e pode procurar a clínica escola, que será recebida. A Semhab está levando para clínica as pessoas que precisam de ajuda e não sabiam onde procurar”, frisou.

Ação de saúde – Na manhã desta quarta-feira, a Secretaria de Habitação realizou mais uma ação de saúde com os moradores do Residencial Vista do Verde, numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da USF Padre Ibiapina. Uma equipe formada por médicos e enfermeiros fez o atendimento, oferecendo testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite e glicemia, além de vacinação e aferição de pressão arterial.