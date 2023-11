Na cidade da tecnologia, apagões recorrentes em hospitais de Campina são vergonhosos

O hospital municipal Doutor Edgley, de Campina Grande, passou ontem por mais um ‘apagão’. O rompimento em um cabo de alta tensão, conforme a prefeitura, teria provocado o problema. Pacientes tiveram que ser transferidos às pressas durante a noite, provocando apreensão (totalmente justificável) nos familiares.

A situação, infelizmente, não é isolada.

É o quarto ou quinto episódio semelhante em unidades hospitalares do município este ano. Apagões já foram registrados no próprio Edgley, no Hospital da Criança e também no Isea.

No caso do Edgley, havia gerador no hospital, mas o aparelho não teria funcionado com capacidade suficiente para evitar o desabastecimento elétrico. A Secretaria de saúde agiu rápido, ainda ontem à noite, e restabeleceu a energia. Hoje pela manhã, contudo, a unidade enfrentou novas dificuldades.

No caso do Isea, a estrutura antiga provocou, na época, os desligamentos.

Independente das razões, é inadmissível que apagões recorrentes continuam acontecendo nas unidades hospitalares do município. É a vida das pessoas que fica sob risco. Pacientes já internados em UTIs não podem ser submetidos a isso.

A prefeitura precisa garantir que os hospitais tenham sistemas próprios capazes de assegurar o funcionamento, mesmo diante de fatos externos ou de questões antigas – de estrutura. Na cidade da tecnologia, que tem o curso de Engenharia Elétrica referência nacional na UFCG, os apagões são vergonhosos. É o básico.

A gestão municipal tem o dever de apresentar soluções. Não paliativas, mas estruturais e concretas.