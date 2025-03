50 anos de uma ‘viagem’, e um disco que foi de rejeitado a clássico

‘Tim Maia Racional’ completa 50 anos de lançamento em 2025. O disco é resultado de uma ‘viagem’, no sentido metafórico da palavra: o encontro de Tim com a Cultura Racional. Na época, o álbum foi rejeitado por público e crítica (e depois pelo próprio cantor). No entanto, hoje ele é considerado. um clássico, se tornou um dos trabalhos mais cultuados do cantor.

Tim Maia já era um sucesso, com três discos gravados, quando conheceu a Cultura Racional. A seita misturava esoterismo com crença em aliens. Sediada no Rio de Janeiro, ela tinha como líder Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior. A doutrina questionava o universo e pregava que a humanidade veio de um planeta perfeito e estava exilada na Terra, precisando passar pela imunização racional para ser resgatada por discos voadores. A doutrina era baseada no livro Universo em Desencanto, do próprio Manuel Jacinto.

Tim Maia mudou radicalmente após se converter ao Universo em Desencanto. Passou a usar apenas roupa branca, parou de beber e de fumar, e também largou o consumo de carne vermelha.

A mudança, claro, não ficou apenas na parte pessoal. A conversão de Tim Maia mudou os rumos da carreira dele.

‘Leia o livro’

Quando virou um racional, em meados de 1974, Tim Maia já tinha as bases gravadas para os seus dois próximos discos. No entanto, o Universo em Desencanto mudou tudo..

Ele decidiu alterar ideias que já estavam sendo trabalhadas e criou letras essencialmente voltadas para a divulgação da doutrina. Isso gerou o rompimento do cantor com sua então gravadora, que não quis ter envolvimento com a seita. Tim lançou um selo próprio e se responsabilizou pela gravação. O disco foi lançado no começo de 1975.

‘Tim Maia Racional’ veio com um instrumental impecável, mantendo o groove característico com influências fortes do soul, funk e jazz. Tim, longe de bebidas e drogas, aparece cantando como nunca, com seu melhor registro vocal. Mas por outro lado, as letras tinham pouco ou nenhum sentido. A faixa ‘Leia o livro Universo em Desencanto, por exemplo, basicamente é apenas uma repetição exaustiva do título, mas isso em cima de uma base primorosa. As faixas mais lembradas são ‘Que Beleza’ e ‘Bom Senso’.

O disco foi distribuído pelo próprio Tim Maia. Ele e a banda vendiam, e a verba arrecadada era revertida para a seita.

Mas o público não comprou a ideia, queria continuar ouvindo as músicas mais românticas. Os contratantes basicamente desapareceram. Tim teve problemas. Inclusive foi afastado dele por conta da Cultura Racional. Ele tentava converter todos ao redor a integrarem a seita.

Ainda em 1975 veio o ‘Racional Volume 2’, que tem como música mais lembrada ‘O Caminho do Bem’, que anos depois apareceria na trilha de ‘Cidade de Deus’.

A fase Racional de Tim Maia durou pouco mais de um ano. Gerando também o ‘Racional Volume 2”

A viagem de Tim durou em torno de um ano. Na biografia de Tim Maia, o jornalista Nelson Motta, relata que em situação pessoal e profissional difícil, e longe da imunização racional, no final de 1975, o cantor acordou com ‘saudade’ do antigo estilo de vida e decidiu romper com a Cultura Racional. Fazendo inclusive acusações de ‘picaretagem’ contra Manuel Jacinto.

Ele decidiu sumir, mandou destruir milhares de discos, transformando os álbuns que sobraram em raridades.

De renegado a clássico

Tim renegou essa fase, raramente mencionando ou tocando as músicas desse período em suas apresentações.

No entanto, com o tempo ‘TIm Maia Racional’ passou a ser cultuado e se tornou clássico. E a existência de poucos exemplares colaborou para o culto em torno dos discos da fase ‘espiritual’ do ‘síndico’.

Na sua famosa lista de 100 melhores discos brasileiros, a revista Rolling Stone colocou ‘Tim Maia Racional’ na posição 17. É o trabalho do cantor melhor posicionado.

A fase ‘Racional’ também tem um legado indireto para a música brasiliera. O grupo Racionais MC’s tirou a inspiração para o nome justamente desse período da carreira de Tim Maia, que é uma das principais referências do grupo.

O retorno dos discos da fase ‘Racional’ ao catálogo oficial de Tim Maia , no entanto, só aconteceu após a morte do cantor. Os dois volumes ganharam novas versões físicas em 2006. Mais tarde surgiria um terceiro volume, com gravações inéditas da época.

Em 2019, os três volumes foram disponibilizados nas plataformas de streaming.